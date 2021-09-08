تكنولوجيا: تسريب سعر realme Pad في الهند قبل ساعات من إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة realme، لإطلاق أول جهاز لوحي لها على الإطلاق والذي يسمى realme Pad غدًا في الهند. وكانت قد تسربت مواصفات الجهاز من قبل بالفعل، والآن أصبح السعر معروف أيضًا.

سيتم الإعلان عن realme Pad غدًا في الهند إلى جانب realme 8i و realme 8s. ووفقًا للمواصفات، سيكون الجهاز مخصص للفئة المتوسطة.

ووفقا للتسريبات، سيبدأ سعر إصدار Wi-Fi + 4G LTE من 19999 روبية هندية، وسيتم البيع الأول للمنتج في 16 سبتمبر الساعة 12 ظهرًا.

ومع ذلك، فإن السعر المسرب للهاتف مدرج تحت الشروط والاحكام لذا فهو لا يعطينا سوى فكرة تقريبية بشأن السعر الفعلي للمنتج. وهذا يعني أنه سيتعين علينا الانتظار لمعرفة السعر النهائي.

ولكن على أي حال، من المحتمل أن يكلف الإصدار المذكور أعلاه 22999 روبية هندية، وفقًا لتغريدة أبهيشيك ياداف (yabhishekhd) على تويتر.

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