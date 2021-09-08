علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف TCL 20 R ينطلق رسمياً بميزة الإتصال بشبكات 5G وسعر منخفض

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TCL اليوم عن إصدار جديد من سلسلة هواتف TCL 20، حيث انطلق هاتف TCL 20 R بميزة الإتصال بشبكات 5G وسعر يبدأ من 179 يورو.

يتميز هاتف TCL 20 R بشاشة مميزة بحجم 6.52 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، ومعدل لمس 180 Hz، كما تتميز شاشة الهاتف بسطوع 500-nit.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

ويأتي هاتف TCL 20 R 5G بكاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل macro.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، وشاحن بقدرة 10W، كما يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويتوفر TCL 20 R في نهاية هذا الشهر في عدد من الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من 179 يورو، كما ينطلق لأسواق أخرى في شهر أكتوبر المقبل.

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