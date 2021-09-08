تكنولوجيا: OPPO قد تتعاون مع Kodak لإطلاق هاتف رائد مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يوليو من هذا العام، ظهرت إشاعة أفادت ان شركة Realme قد تعاونت مع علامة تجارية معروفة في مجال الكاميرات، والآن تم تأكيد هذه الشائعات والتي أشارت إلى ان العلامة التجارية هذ هي Kodak.

وكشفت Digital Chat Station الشهيرة عبر موقع Weibo أن الهاتف الرائد القادم من OPPO سيستخدم اثنين من مستشعرات Sony الجديدة IMX766، بالإضافة إلى ان الشركة الصينية تتعاون مع Kodak لإنتاج هاتف ذكي يعكس تصميم كاميرا كوداك الكلاسيكي.

يقال إن الكاميرا ستحتوي على مستشعرSony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة 1/​​1.5. وسيضم إعداد الكاميرا كاميرا فائقة الدقة مع مستشعر كبير مشابه لمستشعر Find X3 Pro. كما ان الجهاز مزود أيضًا بعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل مع تقريب 2x وكاميرا مجهرية بدقة 3 ميجابكسل تمامًا مثل Find X3 Pro.

وتعتبر هذه أخبار مفاجئة بالنظر إلى أن Kodak قد تخلت منذ فترة طويلة عن أعمالها في مجال الكاميرات. وهذا بعد ان أفلست الشركة في عام 2012، الأمر الذي جعلها تحول تركيزها إلى الأجهزة والأنظمة الخاصة بالطباعة.

لا يوجد أي معلومات مؤكدة حتى الآن عن هاتف OPPO الرائد ولكننا نتوقع ظهور المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

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