تكنولوجيا: لينوفو تقدم جهاز IdeaPad Duet 5 Chromebook بالجيل الثاني من معالج Snapdragon 7c

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت لينوفو خلال الحدث الذي أقيم اليوم جهاز IdeaPad Duet 5 Chromebook الذي جاء بشاشة OLED والجيل الثاني من معالج Snapdragon 7c من كوالكوم.

يتميز جهاز IdeaPad Duet 5 Chromebook بشاشة OLED بحجم 13.3 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يدعم تغطية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، وتتميز الشاشة بسطوع 400 nit، وتدعم معايير TÜV Rheinland لحماية العين.

وتقدم لينوفو هذا الإصدار باثنان من الألوان، مع قياسات 305.86 في 186.74 في 7.25مم، ووزن 700 جرام، كما يدعم هذا الإصدار معالج Snapdragon 7c Gen 2.

ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت في eMMC SSD.

أيضاً يدعم الجهاز الإتصال بتقنية WiFi 5، والبلوتوث 5.1، ويضم اثنان من منافذ USB 3.0 من الجيل الأول فئة C، وموصل pogo لدعم إتصال لوحة مفاتيح، حيث تقدم لينوفو هذا الإصدار بملحق لوحة مفاتيح تتميز بتصميم يدعم التثبيت، كما يأتي هذا الإصدار بقلم USI stylus يتصل مغناطيسياً بالجهاز.

كما تقدم لينوفو جهاز IdeaPad Duet 5 Chromebook بعدد 4 من المكبرات الصوتية ستريو بقدرة 1W، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 42WHr لعمر شحن يستمر حتى 15 ساعة، ويبدأ سعر الجهاز من 430 دولار على أن يتوفر في الأسواق في شهر أكتوبر.

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