شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس الفضاء الروسى يدعو إيلون ماسك إلى منزله لمناقشة استكشاف الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا ديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية Roscosmos، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركةSpaceX ، إلى منزله لمناقشة عدد كبير من الموضوعات، بما في ذلك استكشاف الكون والحياة خارج كوكب الأرض.

وقال روجوزين في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن إيلون ماسك يدرك العديد من الأفكار التي أردنا تحقيقها، لكننا لم نصل إليها لأنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، توقف برنامجنا الفضائي لبعض الوقت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف روجوزين، "نحن نحترمه كمنظم لصناعة الفضاء وكمخترع لا يخشى المخاطرة."

وأوضح روجوزين في المقابلة أنه سيدعو ماسك إلى منزله في روسيا لمناقشة استكشاف الكون والحياة خارج كوكب الأرض وكيف يمكن استخدام الفضاء للحفاظ على الحياة على الأرض".

قال روجوزين، إنه مهتم بما يفعله ماسك وكذلك جيف بيزوس من Blue Origin والسير ريتشارد برانسون من Virgin Galactic، مضيفا "يعجبني ما تفعله.. الأشخاص الذين ينفقون أموالهم على أشياء مفيدة للمجتمع ككل".

وأكد روجوزين، المدير العام لشركة روسكوزموس: "يفضل أصحاب الملايين لدينا الاستثمار أكثر في اليخوت بدلاً من سفن الفضاء".

لم يتم تحديد موعد بعد، وتأتي المقابلة بعد أيام فقط من عرض ماسك لصور جديدة للقبة الزجاجية التي سيتمكن رواد الفضاء في مهمة Inspiration4 القادمة من رؤية الفضاء من خلالها.

وعلى عكس الرحلات التي قام بها ريتشارد برانسون وجيف بيزوس في وقت سابق من هذا الصيف، فإن هذه الرحلة من ماسك ستذهب إلى المدار.