شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطة النقل الذكى بالعاصمة الإدارية الجديدة وأهم أنواعه وحجم استثماراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العاصمة الإدارية الجديدة التى بنيت وبها عدد من المقومات التى تتناسب مع مكانة مصر أكبر عملية تنموية في تاريخها، فتلك المدينة التى شيدت على أساس الحداثة والتكنولوجيا ستكون "نبراسا" لكافة المدن المصرية خلال العقود القادمة.

وهناك شبكة من وسائل النقل الذكى الذى تنفذها الدولة فى العاصمة الادارية الجديدة التى ستتحول إلى مركز لكافة الجهات الحيوية بالدولة من الحكومة وكافة القطاعات الأخرى، ومن أهم هذة الوسائل الجارى تنفيذها هى القطار الكهربائي والمونوريل.

ويعتبر القطار الكهربائي أحد أهم وسائل النقل التي ستربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى، حيث سيمتد هذا المشروع على طول 90 كيلومترا بدءا من مدينة السلام غرباً، لينتهي بالحي الحكومى فى وسط مدينة العاصمة الإدارية شرقا.

ومن المتوقع أن يخدم هذا المرفق منفردا أكثر من 60 ألف راكب في الساعة كما سيسير بسرعة تصل إلى 120 كم فى الساعة وهو ما سيساعد على تقليص زمن الرحلة من مدينة السلام إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلي أقل من ساعة واحدة.

فيما سيساعد خط مونوريل غرب القاهرة في توصيل مناطق مدينة نصر الواقعة في شرق القاهرة بجنوب العاصمة الإدارية، حيث سيمتد هذا المشروع على طول 54 كم قاطعا 21 محطة، ليساهم فى نقل 45 ألف راكب في الساعة الواحدة.

كما يرتبط القطار الكهربائى والسريع بشبكة مترو القاهرة الكبرى عن طريق محطات السلام والاستاد وهو ما سيسهل على المواطنين فى كافة أنحاء القاهرة الكبرى الوصول للعاصمة الإدارية من خلال تلك الشبكة الكبيرة من شبكات القطارات النفقية.

ويعتبر القطار السريع من أهم وسائل الربط بين العاصمة الإدارية ومختلف الأقاليم فهذا القطار الذي سينطلق من مدينة العين السخنة سيعبر عددا من المناطق التنموية المهمة كمدينة 6 أكتوبر والعلمين الجديدة بالإضافة إلى مناطق التنمية والاستصلاح الزراعي بغرب الدلتا.

وفيما يتعلق بخطط إنشاء النقل الذكى تقوم الشركة المساهمة المكونة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة السوبر جيت ومواصلات مصر بتقديم خدمات النقل البري العام من خلال إنشاء واستغلال وتشغیل وإدارة خدمات النقل الداخلى الذكى داخل العاصمة الإداریة الجدیدة.

وتقوم الشركة بتقديم خدمة نقل داخل العاصمة الإدارية الجدیدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكهرباء والغاز وبما يحقيق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنه إنه من المستهدف رصد 450 مليون جنيه مبدئيا للاستثمارات فى مجال النقل الداخلى الذكى، وتشمل توفير الأتوبيسات، والمحطات، والجراج الرئيسي، والأنظمة الذكية للإدارة.

وتوقع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مذكرتي تفاهم مع كلا من "مواصلات مصر" و"سوبر جيت لتقديم خدمات النقل الجماعي الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تسعي شركة العاصمة لتوفير خدمات نقل ذكية وصديقة للبيئة بالاعتماد علي الاتوبيسات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي، حيث ستتولى الشركتين تقديم الخدمات النقل العام عبر تعاقد يسمح بتنفيذ وتشغيل وإدارة واستغلال خدمات النقل الداخلية بالعاصمة

وتسعى وزارة النقل إلى تطبيق نظام الكارت الذكى الموحد على وسائل نقل العاصمة الإدارية كمرحلة أولى ليتم تعميمه عقب ذلك على كافة وسائل النقل الجماعى، بحيث يتم تطبيقه بالمرحلة الأولى على مشروعات القطار الكهربائى عدلى منصور ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان أو المونوريل أو القطار السريع العين السخنة ـ العلمين الجارى تنفيذهم.

وتشرف لجنة وزارية على تنفيذ مشروع الكارت الذكي الموحد أو التذكرة الموحدة برئاسة رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، على أن تشمل المرحلة الأولى كافة وسائل النقل الجماعى التى ستخدم العاصمة الإدارية مثل المونوريل والقطار الكهربائى وبعض شركات الأتوبيسات الجماعية، بحيث يمكن أن راكب استقلال أى من هذه الوسائل الجماعية باستخدام نفس الكارت الذكى.

ومن المخطط أيضا العمل بنظام الكارت الذكى الموحد مع استمرار العمل بنظام التذاكر الورقية المستخدمة في استقلال وسائل النقل الجماعية حاليا، كما أنه مخطط توسعة تغطية مشروع الكارت الذكى الموحد ليشمل مترو أنفاق القاهرة الكبرى، بحيث يستطيع المواطن استقلال أي وسيلة نقل جماعية داخل القاهرة الكبرى بنفس الكارت.

كما أن الراكب سيكون أمامه خيار استخدام الكارت الذكى الموحد أو استخدام نظام التذاكر التقليدية المستخدمة حاليا، بحيث يتم الاعتماد تدريجيا على الكارت الموحد أو التذكرة الموحدة حتى يتم الاعتماد عليها كليا وإلغاء نظام التذاكر الورقية الحالية الخاصة بكل وسيلة نقل مستقبلا، لافتة إلى أن الكارت الذكى الموحد سيكون بالإمكان استخراجه وشحنه من أي محطة من محطات المشروعات التي يشملها ويغطيها سواء المونوريل أو القطار الكهربائى أو القطار السريع أو مترو الأنفاق أو الأتوبيسات الجماعية.

ووتضمن الخطة المستقبلية أن يكون هذا الكارت الذكى الموحد الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها وسائل النقل الجماعى إلا أنه في المرحلة الأولى سيتم العمل به مع استمرار العمل بنظام التذاكر التقليدية الموجودة حاليا، لافتة إلى أن هذا الكارت سيكون بمثابة محفظة نقدية يتم استخدامها في استقلال كافة وسائل النقل الجماعية وإعادة شحنها مع نفاذ رصيدها.

ومن المقرر أنيكون هناك غرفة تحكم مركزية في العاصمة الإدارية لمتابعة كل الطرق في مصر، كما أن منظومة النقل الذكي «ATS» على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة، حيث تشمل مرحلتها الأولى إجمالى عدد 7 طرق بطول 1187 كم.