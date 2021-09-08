تكنولوجيا: Logitech تكشف عن Logi Dock متعدد الوظائف بسعر 399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Logitech اليوم عن وحدة Logi Dock التي تدعم حتى 5 من أجهزة USB، واثنان من الشاشات، وتنطلق بسعر 399 دولار.

ينطلق جهاز Logi Dock لدعم عدد من الأجهزة، حيث يمكن للوحدة دعم شحن جهاز حاسب، وأيضاً تدعم إتصال اثنان من الشاشات، وأيضاً 5 من أجهزة.

أيضاً يأتي الجهاز بمكبر كبير الحجم لدعم المستخدم في الإجتماعات، مع عدد من عناصر التحكم التي تتيح كتم الصوتيات في الفيديو في تطبيقات Google Meet، و Microsoft Teams أو Zoom.

كما يأتي المكبر الصوتي في Logi Dock بميزة عزل الضوضاء مدمجة لدعم المستخدم في الإنضمام إلى الإحتماعات بسلاسة دون الحاحة إلى إستخدام ميكرفون أو سماعة رأس.

ويضم Logi Dock اثنان من منافذ USB-A 3.0، و2 من منافذ USB-C 3.1 من الجيل الأول، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ HDMI، وUSB-C، وزر للإقتران بالبلوتوث.

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