شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة edge-to-edge media الجديدة من تويتر وفيما تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقارير حديثة أن تويتر تختبر خاصية جديدة تعرف بـ edge-to-edge media والتى تتيح عرض الصور ومقاطع الفيديو على شاشة الهاتف بالكامل، ليصبح العرض من الخط الزمني، مباشرة دون الضغط عليها، بشاشة كاملة تقريباً كما هو الحال على انستجرام.

ميزة edge-to-edge media وتعمل الميزة الجديدة حاليا على نظام التشغيل iOS، وقالت تويتر في رسالة إلكترونية، حسبما ورد في التقرير، إنها تختبر التغيير لأنها تريد أن تحسن دعم المحادثات المرئية والمعتمدة على النص على حد سواء.

وفي حال طرحت تويتر هذا التغيير ووفرته للجميع، فسيساعدها أيضاً على التخلص من مشكلة قص الصور التي ظلت تحاول التعامل معها خلال السنوات القليلة الماضية، وقد تبين أن خوارزميات قص الصور تنحاز إلى الوجوه ذات البشرة البيضاء، وهو ما أكده تويتر في وقت سابق من العام الجاري.

وسعت تويتر إلى مواجهة تلك المشكلة عن طريق إلغاء خاصية قص الصور، لكن اختبار هذا التصميم ينقل الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك مع التركيز على أسلوب إنستغرام المتعلق بالجوانب المرئية.