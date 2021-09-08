ارتفاع الأمواج بشواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح لـ2.5 متر

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نشاط الرياح سيؤدى اليوم لارتفاع الأمواج على شواطئ الاسكندرية والعلمين ومطروح بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا بمطروح والسلوم والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.