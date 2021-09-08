تكنولوجيا: لينوفو تعلن عن أجهزة Lenovo P12 Pro 5G وTab P11 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الشركة اللوحية Lenovo P12 Pro 5G وTab P11 5G.

قدمت لينوفو جهاز Lenovo Tab P12 Pro 5G من الفئة المميزة بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، ورقاقة معالج Snapdragon 870، بينما يأتي P11 5G برقاقة معالج Snapdragon 750G، وهي إصدارات لينوفو التي أطلقت في السابق بعنوان Xiaoxin Pad Pro 2021 وXiaoxin Pad Plus 2021.

جهاز Lenovo Tab P12 Pro 5G

يتميز Lenovo Tab P12 Pro 5G بشاشة AMOLED بحجم 12.6 إنش، ودقة عرض 2500 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع 600nit، كما تدعم الشاشة معايير HDR10 Plus، وتقنية Dolby Vision، وتشغل الشاشة 89% من إطار الجهاز اللوحي.

كما ينطلق الجهاز اللوحي بنظام تشغيل Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة التخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

ويضم Tab P12 Pro 5G كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ويأتي مستشعر البصمة مدمج في الزر الرئيسي للجهاز اللوحي، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 10200mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يأتي بمنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

كما يدعم الجهاز الإتصال بلوحة مفاتيح خارجية عبر دبوس POCO، وينطلق الجهاز بعدد 4 من المكبرات الصوتية JBL، وتقدم لينوفو الجهاز مع قلم Precision Pen 3 stylus في محتوى الصندوق، ويدعم الجهاز الإتصال بشبكات Wi-Fi 6، والبلوتوث وGPS.

جهاز Lenovo Tab P11 5G

يتميز الجهاز بشاشة IPS LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 2000 في 1660 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

كما ينطلق Lenovo Tab P11 5G برقاقة معالج Snapdragon 750G، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويضم الجهاز مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل للكاميرة الخلفية، أيضاً يدعم الجهاز بطارية بقدرة 7000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 20W.

أيضاً ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 11، ويضم 4 من مكبرات JBL الصوتية، ويدعم البلوتوث 5.1، ويأتي بمنفذ USB C للشحن.

سعر أجهزة Lenovo P12 Pro 5G وTab P11 5G

يتوفر Tab P12 Pro 5G بنموذج يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط في سوق الولايات المتحدة في شهر أكتوبر بسعر 610 دولار، كما ينطلق إصدار 5G في السوق الأوروبي والشرق الأوسط وآسيا بسعر 899 يورو.

كما ينطلق Tab P11 5G في السوق الأوروبي بسعر 499 يورو، على أن يتوفر في أكتوبر بألوان الرمادي، والأبيض، وأيضاً Modernist Turquoise.

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