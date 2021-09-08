شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسميا.. تويتر تختبر ميزة "soft block" لإزالة متابع دون حظره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تويتر في اختبار أول مجموعة مقترحة من أدوات الخصوصية الجديدة خاصة بالقدرة على إزالة متابع دون حظره، يتم حاليًا اختبار ميزة إزالة المتابعين على الويب ويبدو أنها تجيز مفهوم "الكتلة الناعمة" كأداة رسمية على تويتر، بحسب ما نقله موقع The verege.

وفقًا للتغريدة التي تعلن عن الاختبار، يمكنك إزالة المتابعين من قائمة المتابعين على صفحة ملفك الشخصي، ما عليك سوى النقر على قائمة النقاط الثلاث بجوار اسم المتابع، والنقر على "إزالة المتابع"، ولن تظهر تغريداتك تلقائيًا في مخططهم الزمني.

وتختلف هذه الخدمة عن حظر شخص ما، مما يمنعه من مشاهدة تغريداتك ومراسلاتك المباشرة (ويمنعك من فعل الشيء نفسه معهم)، تعد ميزة إزالة المتابع الجديدة من Twitter زرًا لإلغاء المتابعة عن بُعد، وهي طريقة قد تكون أفضل لإنشاء مسافة بينك وبين شخص آخر على Twitter.

في السابق إذا كان هناك شخص ما يلغي متابعتك دون علمه ، يمكنك إجراء "حظر ناعم"، وهو عندما تقوم يدويًا بحظر شخص ما وإلغاء حظره، يجب على المتابعين الذين تزيلهم بعد ذلك إعادة متابعتك لرؤية تغريداتك على جدولهم الزمني، وإذا كانت لديك تغريدات محمية (تُعرف أيضًا بالتغريدات الخاصة، والتي لا يراها سوى متابعيك)، فسيحتاجون إلى موافقتك ليصبحوا متابعين مرة أخرى.

يعد اختبار الوظائف المماثلة كميزة رسمية على Twitter بمثابة اعتراف بأنه من المحتمل أن يكون أسهل ويمكن للناس الاستفادة منها. إنها أيضًا حالة أخرى من قيام Twitter بجعل عادات مستخدميها ميزات رسمية ، تمامًا مثلreply، وعلامة التصنيف، وإعادة التغريد.

قد يكون الحل الأفضل هو التحكم بشكل أكثر دقة في من يمكنه رؤية تغريداتك عند نقطة تصور التغريدات - يفكر تويتر د في خيار "Close Friends" مثل Instagram.