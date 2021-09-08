تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق مستشعر بدقة 576 ميجا بيكسل في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Haechang Lee نائب رئيس “Samsung Electronics” عن خطط الشركة لإطلاق مستشعر بدقة 576 ميجا بيكسل في 2025.

تستمر شركة سامسونج في تحقيق الريادة في قطاع مستشعرات الكاميرة في السنوات الأخيرة، ولقد قدمت العملاق الكوري مؤخراً أول مستشعر بدقة 200 ميجا بيسكل للهواتف الذكية في العالم، كما أعلنت في السابق عن تطوير مستشعر بدقة 600 ميجا بيكسل.

واليوم تؤكد الشركة على تطوير المستشعر المميز بدقة 576 ميجا بيكسل، والذي ينطلق رسمياً في 2025 وفقاً لتصريحات الشركة.

ولقد كان لشركة سامسونج الريادة في إطلاق أول المستشعرات المميزة بدقة 108 ميجا بيكسل للأسواق، ومن ثم قدمت أيضاً مستشعر ISOCELL HP1 المميز بدقة 200 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن مستشعر سامسونج القادم بدقة 576 ميجا بيكسل لا يستهدف الهواتف الذكية بشكل خاص، حيث يطور هذا المستشعر لدعم السيارات، أو طائرات drone، كما يمكن لهذا المستشعر أن يدعم الشركات المطورة للمعدات الطبية.

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