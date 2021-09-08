شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن نقل رسائل واتس آب إلى كارت ميمورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وجود مساحة تخزين محدودة على هاتفك، لن تتمتع باستخدام الجهاز كثيرًا، فعلى سبيل المثال، لا يمكنك حفظ الصور أو مقاطع الفيديو الجديدة أو البيانات الأخرى على هاتفك، والأهم من ذلك، أنك لن تكون قادرًا على تحديث التطبيقات التي تم تنزيلها وقد يتسبب ذلك في فشل هاتفك في العمل بشكل طبيعي.

لذلك إذا كنت تستخدم واتس آب كثيرًا، فمن المؤكد أنك يجب أن يكون لديك الكثير من ملفات الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو والمزيد التي يتم إرفاقها بالرسائل، ولعل إحدى أفضل الطرق لتفريغ بعض مساحة التخزين على هاتفك المحمول هي نقل وسائط واتس آب إلى بطاقة SD.

هناك ثلاث طرق يمكنك من خلالها نقل وسائط واتس آب إلى بطاقة SD: - انقل واتس آب إلى بطاقة SD باستخدام تطبيق مدير الملفات.

- انقل واتس آب Media إلى بطاقة SD مع الكمبيوتر.

- تغيير وحدة التخزين الافتراضية لتطبيق واتس آب من وحدة التخزين الداخلية إلى بطاقة SD.

كيف يمكنني تعيين واتس آب كمخزن افتراضي لبطاقة SD؟ اتبع الخطوات الواردة أدناه:

- انتقل إلى إعدادات هاتفك.

- اضغط على خيار "التخزين".

- اضغط على بطاقة SD (التخزين الخارجي).

- الآن انقر فوق موافق لتعيينه افتراضيًا.

هل يمكنني حفظ رسائل واتس آب الخاصة بي؟ يتم نسخ محادثات واتس آب الخاصة بك احتياطيًا تلقائيًا وحفظها يوميًا في ذاكرة هاتفك.

كيف يمكنني نسخ رسائل واتس آب؟ كيف يمكنني نسخ رسائل واتس آب؟ الخطوة 1: افتح تطبيق واتس آب على هاتفك.

الخطوة 2: في قسم "الدردشات"، انقر على المحادثة التي تتضمن الرسالة التي تريد نسخها.

الخطوة 3: اضغط مع الاستمرار على الرسالة وحدد الخيار "نسخ" ثم يتم نسخ رسالتك إلى الحافظة.