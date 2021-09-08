تكنولوجيا: شاومي تدعم إصدارها القادم من الهواتف المميزة بمستشعر 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المميزة، على أن تدعم هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل.

كانت سامسونج قد أعلنت مؤخراً عن مستشعر الشركة الجديد ISOCELL HP1 وهو أول مستشعر للهواتف الذكية في العالم بدقة 200 ميجا بيكسل.

ولقد أوضحت بعض التقارير بدء شحن المستشعر الجديد لعدد من الشركات المصنعة للهاتف، وفي أحدث التسريبات التي جاءت اليوم أشير إلى أن شاومي تستعد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة بمستشعر سامسونج.

أيضاً أكدت التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station أن شاومي تخطط لإطلاق هاتف يضم اثنان من الكاميرات الرئيسية في الإعدادات، على أن تتميز إحداهما بمستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل، وهو مستشعر ISOCELL HP1 من سامسونج.

وتشير التسريبات إلى أن المستشعر سيقدم في سلسلة شاومي Xiaomi 12 التي تنطلق رسمياً العام المقبل، كما يؤكد التقرير على أن شاومي تخطط للإستمرار بدعم هواتفها المتوسطة بمستشعر 108 ميجا بيكسل وأيضاً مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل.

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