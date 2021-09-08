ذكور الحبار يبحثون عن منازل لإناثهم لكي يضعوا فيها بيضهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 08:45 صباحاً - اكتشف العلماء أول دليل على أنّ ذكور الحبار يبحثون عن مساكن لإناثهم لوضع البيض، وفقاً لدراسة جديدة.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” من “ديلي ميل” رصد باحثون في معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوانات في ألمانيا والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي حبار الشعاب المرجانية الذكور في مناسبتين غير متتاليتين ظهروا فيها وهم يخيفون الذكور المتنافسين الذين يتطلعون إلى التزاوج مع أنثى من خلال التلويح بمخالبهم.

بعد لحظات، ترك الذكر الأنثى، ثمّ سبح إلى شق في المرجان، ليخرج بعد بضع ثوان فقط.

“لم نكن متأكدين مما كان يفعله. لقد كان شيئاً لم نره من قبل”، قال إدواردو سامبايو، عالم الأحياء في معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوانات، الذي رأى السلوك في البحر الأحمر في مصر، لناشونال جيوغرافيك.

نقل سامبايو هذا السلوك إلى المؤلفة المشاركة في الدراسة، سامانثا تشنغ، التي قالت أنها شاهدت نفس السلوك في إندونيسيا في 2013.

في ظاهرة تعرف باسم “فحص الموقع”، يبحث الذكور الذين يكتفون بزوجة واحدة، عن عش لتضع فيه الأنثى بيضها.

ومع ذلك، يعتقد أنّ ذكور الحبار متعددي الزوجات، وهم دائماً يبحثون عن زملاء جدد، مما يجعل السلوك مفاجئاً للخبراء.

في بعض أنواع رأسيات الأرجل ، بما في ذلك الحبار في أعماق البحار، تقوم هذه الحيوانات بما يعرف “بالتزاوج على الطريق”، عبر رمي حزم من الحيوانات المنوية على أفراد آخرين، بما في ذلك الذكور أو الإناث ثم السباحة بعيداً، وفقاً لمعهد أبحاث حوض السمك في خليج مونتيري.

في عام 2016، وجدت دراسة أنّ حبار bottletail، الذي يعيش لمدة عام فقط، سيبحث عن أكثر عدد من الإناث المتاحة للتكاثر.

في هذا الوقت، لم يكن الباحثون متأكدين تماماً من سبب حدوث ظاهرة فحص الموقع لدى الحبار.

كتب الباحثون: “في البيئات المفتوحة حيث تكون الركيزة مرئية، مثل الركائز الرملية، قد لا يكون فحص الموقع موجوداً؛ ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من مراقبة عملية وضع البيض لفهم الدور المحتمل الذي قد يكون لهيكل الموائل في تشكيل سلوكيات الذكور والإناث”.

“في حين أنّ الغرض منه لا يزال غير معروف، يبدو أن فحص الموقع من قبل الذكور هو جانب متكرر ومهم من التزاوج ووضع البيض في الشقوق لهذه المجموعات.

“من منظور تطوري، وبما أنّ هذا السلوك يحمل تكاليف عالية محتملة للذكور بسبب التخلي عن حراسة حبيبتهم، فقد تكون هناك مزايا انتقائية كبيرة، مثل تجنب كلا الشريكين عملية افتراس البيض.”

بما أنّ الخبراء لم يروا بعد ما يحدث في شق المرجان، يمكنهم التكهن فقط.

وكتبوا في الدراسة: “من غير المؤكد ما هو الغرض من هذا السلوك، على سبيل المثال: قد يكون الذكر يقوم بتفتيش الشق لمعرفة ما إذا كان هناك حيوانات مفترسة محتملة يمكن أن تتغذى على البيض، أو لوضع علامة على موقع معين داخل الموقع/الشق لكي تضع الأنثى البيض، أو لتنظيف الموقع لكي تودع الأنثى البيض على سطح مستقر”.

بالنسبة لمعظم رأسيات الأرجل، تميل الإناث إلى رعاية البيض قبل أن يفقس، مع عدم لعب الذكور أي دور في هذه العملية، مما يجعل الاكتشاف صادماً لبعض الباحثين.

قال خبير رأسيات الأرجل فرناندو أنخيل فرنانديز ألفاريز، الذي لم يشارك في الدراسة، لـ National Geographic: “لم أر أبداً أي شيء من هذا القبيل في رأسيات الأرجل”.

“هذه الذكور المهيمنة عادة لا تذهب بعيداً عن الأنثى لأن ذكراً آخر يمكن أن يتزاوج معها.”

وقال سامبايو أنّ السلوك يظهر أنّ العلاقة بين الذكور والحبار الإناث هي ” عدة أضعاف أكثر تعقيداً مما كنا نعتقد سابقاً.”

وقال سامبايو لـ “ناشيونال جيوغرافيك”: “كلما تعلمنا أكثر عن الحبار، كلما انصدمنا أكثر بسبب تعقيداتهم ومراوغاتهم”.