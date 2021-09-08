شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. 5 طرق لإصلاح كابل الشاحن المتعطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تواجه بعد المشكلات مع شاحنك العاطل، فهناك بعض الحيل التي يمكنك محاولة إصلاحه بها، فقبل الخروج وشراء شاحن جديد، عليك فقط معرفة المشكلات الشائعة التي قد تتعامل معها إذا كنت تريد استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل فعال، وفيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في إصلاح الشاحن المتعطل وفقا لما ذكره موقع "business insider".



تحقق من المنفذ تحقق من المنفذ تكمن المشكلة أحيانًا في المنفذ، وليس في الشاحن نفسه، أولاً، يجب عليك:

• حاول استخدام منفذ مختلف.

• اضغط على زر إعادة الضبط على المنفذ الخاص بك، إذا كان لديك واحد.

• أعد ضبط قاطع التيار المتعثر في صندوق المصاهر.

• تأكد من أن مفتاح الضوء الذي يتحكم في المنفذ في وضع التشغيل، إن أمكن.



تحقق من الكابل والمنفذ تحقق من الكابل والمنفذ يمكن أن تكون توصيلات الكابلات أيضًا مصدر المشكلة إذا لم يتم توصيلها بشكل صحيح، ولاستبعاد ذلك وربما إصلاح المشكلة، حاول فصل السلك من كل من منفذ الشحن والجهاز ثم إعادة توصيلهما مرة أخرى.

وتأكد من أن التوصيلات آمنة ومتصلة بالكامل ومعرفة ما إذا كان قد تم إصلاح المشكلة.





ابحث عن أي تلف في الكابلإذا كان الكابل الخاص بك مهترئًا أو به أسلاك مكشوفة، فقد يكون الوقت قد حان لكابل جديد، ومع ذلك، إذا لم تتمكن من شراء كابل جديد على الفور، فيمكنك بدلاً من ذلك وضع شريط كهربائي على السلك، حول منطقة التلف، فقد يساعد ذلك في العمل بشكل صحيح مرة أخرى حتى تحصل على كابل جديد.





إعادة تشغيل الجهازهناك أمر من أكثر الاستجابات شيوعًا لمشكلة تقنية، وهو إذا كنت قد حاولت إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، وسواء كنت تستخدم هاتفًا أو كمبيوترًا أو جهازًا لوحيًا، يمكن أن تساعدك هذه الطريقة إذا كان الجهاز يواجه مشكلات في التعرف على الشاحن.





قم بتنظيف منفذ الشحن الخاص بجهازكيمكن لمنفذ شحن جهازك أن يجمع الغبار والأوساخ بسهولة، وقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في طريقة عمل الشاحن، لذلك اهتم بهذا الأمر وقم بتنظيف المنفذ.