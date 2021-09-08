شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لخدمة البريد الألكترونى برونتوميل بعد تقديم بيانات ناشط سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت خدمة البريد الإلكترونى الخاصة Protonmail لانتقادات شديدة من مستخدميها بعد تقديم معلومات IP مرتبطة بناشط فرنسي استخدم الخدمة، كما ذكرت TechCrunch لأول مرة.

وقال تقرير موقع "the verge " التقنى تم طلب البيانات كجزء من تحقيق أوسع لمجموعة من نشطاء المناخ الذين احتلوا عددًا من الشقق والمساحات التجارية فى باريس، فى حين أن أعضاء المجموعة مجهولون، واستخدم أحدهم العنوان "[email protected]" فى المنشورات عبر الإنترنت، نتيجة لذلك سعت الشرطة الفرنسية للتعرف على أي أشخاص مرتبطين بالحساب.

ونظرًا لأن ProtonMail يقع فى سويسرا، فإنه لا يخضع لطلبات فرنسا أو الاتحاد الأوروبى ، لكن الشركة لا تزال تخضع لطلبات من المحاكم السويسرية، حيث تستطيع الشرطة الفرنسية تقديم طلبها بمساعدة يوروبول، بعد أن وافقت المحاكم السويسرية على الأمر ، بدأت ProtonMail في تسجيل معلومات IP على الحساب، والتي تم تسليمها لاحقًا إلى الشرطة الفرنسية ، مما أدى إلى تحديد هوية الناشط واعتقاله.

وفى منشور بعنوان "توضيحات مهمة بشأن اعتقال ناشط المناخ"، قال الرئيس التنفيذي لشركة بروتون آندي ين إنه يشارك القلق بشأن الملاحقة القضائية، وقدم مزيدًا من التفاصيل حول القضايا القانونية التي أجبرت الشركة على تقديم البيانات.

وتلقت بروتون أمرًا ملزما قانونًا من السلطات السويسرية ونحن ملزمون بالامتثال له، وكتب الين في المنشور "لم تكن هناك إمكانية لاستئناف هذا الطلب بالذات"، "كان الادعاء في هذه القضية بالذات عدوانيًا للغاية. لسوء الحظ ، هذا هو النمط الذي شهدناه بشكل متزايد في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم ".

وبشكل حاسم، لم يوفر الأمر محتويات البريد الإلكتروني للناشط، والتي تم تشفيرها ولا يمكن الوصول إليها بواسطة بروتون، قال الين إن طلبًا مشابهًا لن يكون قادرًا أيضًا على توفير البيانات الوصفية لـ ProtonVPN ، حيث تخضع الشبكات الافتراضية الخاصة لمتطلبات مختلفة بموجب القانون السويسري.

ومع ذلك ، فإن الاعتقال ينذر بالخطر للعديد من مستخدمي ProtonMail ، الذين كانوا يتوقعون أن تتمتع الخدمة بمزيد من الحماية القوية ضد الهوية القانونية، تعهد الين بتحديث الوثائق العامة للخدمة من أجل "توضيح التزامات ProtonMail بشكل أفضل في حالات الملاحقة الجنائية".