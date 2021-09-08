شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين Google Translate وApple Translate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما هو الحال مع معظم الخدمات، لطالما احتلت جوجل سوق تطبيقات الترجمة، ومع ذلك، بعد أن أطلقت شركة Apple تطبيق Apple Translate الخاص بها مع نظام التشغيل iOS 14 تغير الأمر، وفيما يلى نعرض الفارق بين خدمتي الترجمة كما يلى:

واجهة المستخدم (UI) يتجنب كل من Google Translate و Apple Translate فوضى الأيقونات، بهدف تصميم سهل القراءة ويمكن الوصول إليه على الفور، ومع ذلك، فإن تطبيق Apple Translate يتميز بتصميم فضاء أكثر وضوحًا.

الأزرار الخاصة به، كل منهما يمثل جانبًا واحدًا من ترجمة اللغة، يعرضان على الفور اللغات التي تم تحديدها، وفي المقابل، لا تحتوي ترجمة Google على أزرار ولديها قائمة بدلاً من ذلك، إنها ليست صفقة ضخمة بأي حال من الأحوال ولكنها شيء يجب تحسينه.

وعندما يتعلق الأمر بقابلية الاستخدام، تتفوق Google على Apple لأنه من الأسهل نسخ ولصق النص الذي يحتاج إلى الترجمة، هذه قطعة أثرية من واجهة مستخدم iOS ، حيث يتعين عليك الاستمرار في الضغط واختيار النص، مرة أخرى، لا يمثل هذا انتقاصًا كبيرًا، ولكن قد يحتاج مستخدمو Android إلى بعض الوقت قبل تجاوزه.

وبشكل عام، تعد Apple Translate أكثر إرضاءً للعين، في حين أن ترجمة Google مفيدة للغاية، كما لو أن التصميم الجمالي لا ينبغي أن يكون جزءًا من معادلة التصميم.

دقة الترجمة ربما لاحظت أنه كلما استخدمت ميزة ترجمة الصفحة في Chrome ، فإنها تعطي نتائج أقل من مثالية إذا لم تكن الجمل بسيطة، وينطبق الشيء نفسه على كلا التطبيقين، ويبدو أن التعلم الآلي يكره الجمل المعقدة والمركبة.

صحة الترجمة لذلك، إذا كنت تستخدم جملًا بسيطة ذات عدد كلمات منخفض، فستعمل كل من Google Translate وApple Translate بشكل جيد، وبالطبع، قد تختلف دقة الترجمة من لغة إلى أخرى، ولكن يمكن للمرء أن يفترض أنهما يتمتعان بإمكانية الوصول إلى نفس القواعد النحوية والمفردات.

دعم اللغة لسوء الحظ بالنسبة لـ Apple Translate، فإن هذه الفئة تنتشر بقوة في معسكر Google، تدعم أبل 11 لغة فقط اعتبارًا من آخر تحديث رسمي في 16 سبتمبر 2020، وهذه اللغات الـ11 المدعومة لـ Apple Translate هي الإسبانية والإيطالية والألمانية والإنجليزية والفرنسية والعربية والروسية والصينية واليابانية والكورية والبرتغالية.

في تناقض صارخ، يدعم Google Translate أكثر من 100 لغة، والتي تمثل لجميع النوايا والأغراض معظم السكان على هذا الكوكب، ومع ذلك، من بين هؤلاء 100+، لا تتوفر الترجمة السريعة ثنائية اللغة إلا لـ 43 لغة، والتي لا تزال أعلى بأربع مرات مما تقدمه خدمة الترجمة من Apple.