شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة تايلاندية تطور روبوتا لقتل فيروس كورونا فى أقل من 3 دقائق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت جامعة Chulalongkorn التايلاندية مصباحا آليا لاستخدامه فى التطهير وقتل فيروس كورونا المستجد عبر الأشعة، حيث يستطيع الروبوت الآلى الذى يعمل عن طريق الإنترنت قتل الفيروسات فى دقائق معدودة.

وقالت جامعة Chulalongkorn فى تايلاند، إن الروبوت يستطيع قتل فيروس كورونا بنسبة 99.9% فى أقل من ثلاث دقائق باستخدام الأشعة، ما يعد رقما مميزا للقضاء على الوباء العالمى، ويعمل الجهاز الذى يطلق عليه Nong Fai Chai عن طريق الإنترنت وعبر شبكة 4G.



الروبوت خلال تشغيله

ونشرت شبكة سكاى نيوز، لقطات من طريقة عمل الروبوت الذى تم تطويره وطريقة تشغيله وإغلاقه وعمله عن طريق الإنترنت، وتعول الجامعة التايلندية على استخدام هذا الروبوت المتطور لتقليل حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد.



الروبوت يتم تشغليه بالاشعة

ويشار إلى أن الروبوتات أصبحت مستخدمة بالعديد من المجالات فى يومنا هذا بعد التطورات المتواصلة التى تدخل عليها من أجل مساعدة البشر بكل تفاصيل حياتهم الشخصية والعملية، حيث يذكر أن إدارة كهف أليستراتى اليونانى، أضافت - فى وقت سابق - عنصرًا جديدًا إلى فريق مرشديها السياحيين، وهو روبرت، وفقًا لموقع "يورو نيوز".

الروبوت الجديد يسمى بيرسيفونى وهو المرشد الجديد فى الكهف الذى يعد من الأجمل والأكثر تنوعًا فى أوروبا، لكن المرشد الجديد ليس سوى روبوت يتقاسم مهام التعريف بالموقع الطبيعى مع نظرائه من البشر.

الروبوت سمى على اسم ابنة الإله الإغريقى زيوس، حيث تقول الأسطورة إن بيرسيفونى كانت تقطف الزهور فى حقل يعتقد البعض أنه كان قريبًا من كهف أليستراتى، عندما فتح إله العالم السفلى هاديس الأرض وخطفها وتزوجها.

يتحدث الروبوت 33 لغة، ورغم ذلك فإن قدرته فى الوقت الحالى على الإجابة عن الأسئلة تقتصر على مجموعة مختارة من 33 سؤالاً وإجابات مبرمجة مسبقاً باللغة اليونانية، ويرشد بيرسيفوني الزوار عبر القسم الأول من الكهف في ممر يسهل التنقل فيه.