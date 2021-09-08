تكنولوجيا: LG تُعلن عن طلاء شاشة قابل للطي بنفس متانة الزجاج ليقلل من التجعد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG Chem، وهي أكبر شركة كيميائية في كوريا الجنوبية، عن نوع جديد من تقنية الشاشة القابلة للطي، والتي من شأنها تحسين الهواتف القابلة للطي بشكل كبير.

فعلى الرغم من أن LG خارج نطاق أعمال الهواتف الذكية، إلا أنها تواصل التطوير لعملائها. وحسب ما ورد، يمكن لتقنية الطي الجديدة للشركة أن تطوي داخليًا وخارجيًا، مما يجعلها متعددة الاستخدامات للغاية.

وتقول LG Chem إنه لا يوجد بلاستيك في هذا النوع الجديد من طلاء الشاشة، وهذا يعني أن الشركات المصنعة الحالية ستكون قادرة على تغطية شاشاتها القابلة للطي على الفور دون الحاجة إلى إعادة تصميم كبيرة.

ويطلق LG Chem على الطلاء اسم “Rear Folding Window”. وكما ذكرنا سابقًا، ستكون مناسبة للهواتف القابلة للطي داخليًا وخارجيًا. وتخطط الشركة أيضًا لجلب هذه التكنولوجيا الجديدة إلى أجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية.

وتعتبر أكبر ميزة لهذه التقنية هي انها ستكون صلابتها، إذ تقول الشركة إن المادة الجديدة ستكون أنحف من الزجاج الحالي مع نفس الصلابة. وعلى الرغم من أن هذا الطلاء الجديد لا يستخدم أي بلاستيك، إلا أنه سيكون مرنًا مثل البلاستيك.

ميزة أخرى لهذا الطلاء الجديد هو ان هدفه تقليل التجاعيد، إذ ان التجاعيد بين جزأي شاشة قابلة للطي تعتبر أحد أكبر مخاوف المستخدمين.

ووفقًا الشركة، سيكون الطلاء الزجاجي الجديد موثوقًا للغاية أيضًا، فقد تم اختباره من خلال 200000 طية، ومع ذلك حافظ على متانته دون وجود عوائق.

ولسوء الحظ، لن يتم إنتاج الطلاء الجديد القابل للطي بكميات كبيرة قريبًا. تقول الشركة أن الإنتاج يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من عام 2022، مع الإنتاج الضخم في موعد لا يتجاوز عام 2023.

المصدر

اعلان





