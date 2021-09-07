عيب خطير في هاتف Samsung Galaxy M52

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 11 دقيقة

من المقرر أن تطلق الشركة الكورية الجنوبية سامسونغ خلال الأيام القليلة القادمة هاتفه الذكي الجديد Samsung Galaxy M52.

مواصفات Samsung Galaxy M52

يتميز هاتف سامسونج Samsung Galaxy M52 بالعديد من المواصفات، فالهاتف يأتي بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، مع رام 6 أو 8 جيجابايت.

ويأتي هاتف سامسونج الجديد بكاميرا خلفية رباعية (64 – 12 – 5 -5) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل، وشاشة من النوع Super AMOLED Plus، مساحتها 6.7 بوصة.

ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من النوع، Qualcomm Snapdragon 730G، وبطارية قوتها 5 آلاف مللي أمبير، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

مميزات Samsung Galaxy M52

حسب البيانات المعلنة عن الهاتف فقد تم رصد 10 مميزات بالهاتف تعطيه الأفضيلة عن باقي هواتف الفئة المتوسطة.

ووفقا لموقع (gsmarena) تتمثل المميزات في وجود شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة تغطي معظم واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرا الأمامية أعلى وسط الشاشة، كما أن الشاشة عالية الوضوح (+FHD) ودقتها 1080×2340 بيكسل، وتتميز شاشة هاتف Samsung Galaxy M52 بكونها محمية بطبقة زجاج مقاوم للخدش.

من ضمن مميزات هاتف Samsung Galaxy M52 وجود، ماسح بصمة الإصبع، وبطارية كبيرة سعتها 5 آلاف مللي أمبير، مع وجود 4 كاميرات وإمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K.

هاتف Samsung Galaxy M52، يتميز أيضا بكاميرا أمامية دقتها 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0.

ومن أبرز مميزات الهاتف كونه يأتي بذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت، كما أنه يدعم تقنية الشحن السريع للبطارية

هاتف سامسونج الجديد يعمل بمعالج من النوع Snapdragon 730G ثماني النواة بسرعة 2.2 و 1.8 جيجاهرتز بدقة تصنيع 8 نانومتر.

عيوب Samsung Galaxy M52

رغم المميزات التي يتحلى بها هاتف سامسونج Samsung Galaxy M52، إلا أنه يوجد به عيب “خطير” يتمثل في كون الهاتف مصنوع من البلاستيك.