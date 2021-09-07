تكنولوجيا: هاتف iQOO Z5 Pro سيكون أول إصدار Pro بمجموعة Z

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إدراج هاتف ذكي جديد من vivo على منصة TENAA، وتم رصد نفس الهاتف أيضًا ضمن قاعدة بيانات IMEI. ومع ذلك، لا تذكر القائمتان الكثير عن الجهاز، باستثناء الاسم الرمزي والعلامة التجارية وخيارات الاتصال الخلوي.

فقد ظهر الهاتف على قاعدة بيانات TENAA و IMEI تحت الاسم الرمزي V21484. ووفقًا لـ IMEI، سيتم إطلاق الجهاز رسميًا باسم iQOO Z5 Pro، وهناك بعض التقارير تفيد بأنه سيحظى بدعم الـ 5G.

جدير بالذكر انه في الشهر الماضي، تم رصد إصدار قياسي أيضًا لهذا الهاتف يسمى iQOO Z5 مخصص للهند في ضمن قاعدة بيانات IMEI، وهذا الهاتف كان يحمل الاسم الرمزي I2018.

ولكن لسوء الحظ، بصرف النظر عن المعلومات المذكورة أعلاه، لا نعرف شيئًا عن هذه الهواتف الذكية. لكن يمكننا القول ان هذه الأجهزة ستحل محل iQOO Z3.

وكان قد تم إطلاق أول هاتف من مجموعة iQOO Z وهو iQOO Z1 في شهر مايو عام 2020، وسرعان ما تبعه إصدار جديد يسمى iQOO Z1x بعد شهرين.

والآن، يبدو ان الشركة مستعدة لتقديم iQOO Z5 و iQOO Z5 Pro. وأيضًا، تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها مجموعة Z على إصدار Pro.

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