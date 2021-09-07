تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق إصدار جديد من HarmonyOS في مؤتمر المطوريين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من نظام HarmonyOS في مؤتمر المطوريين للعام 2021.

إستطاعت شركة هواوي أن تدعم أكثر من 70 مليون مستخدم الآن بنظام تشغيلها الجديد HarmonyOS، ولقد أوضح تقرير نشر مؤخراً إستعداد هواوي لإطلاق إصدار جديد من نظام التشغيل في مؤتمر المطوريين القادم.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة في تغريدة نشرت عبر @RODENT950 على تويتر، أيضاً أوضحت الصفحة أن هواوي لم تؤكد بشكل رسمي على موعد للإعلان عن الإصدار الجديد، إلا أن مؤتمر المطوريين ينطلق في 10 من سبتمبر.

من جانب أخر تخطط العملاق الصيني لكشف النقاب عن عدد من منتجات الشركة خلال هذا الشهر، والتي تتضمن جهاز حاسب الكل في واحد، وإصدارات جديدة من أجهزة MateBook من سلسلة S، وأيضاً شاشة MateView جديدة إلى جانب هاتف Nova 9 الذي ينطلق رسمياً في 23 من سبتمبر.

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