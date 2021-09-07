تكنولوجيا: اعتماد شاحن MagSafe جديد من قِبل FCC قبل إطلاق iPhone 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكشف شركة أبل عن مجموعة iPhone 13 خلال هذا الشهر، فمن المتوقع ان يتم الإعلان عن موعد الحدث في غصون ساعات.

والآن وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، تم اعتماد شاحن MagSafe جديد تحت الاسم الرمزي A2548 من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وبالنسبة لأولئك غير المدركين، يحمل شاحن MagSafe من الجيل الحالي الاسم الرمزي A2140.

يقول المنشور أن أبل معروفة بتحديث ارقام الطرازات للأجهزة بسبب التغييرات الطفيفة، وفي بعض الأحيان يصعب ملاحظة هذه التغييرات.

ومع ذلك، أشار تقرير صدر في يوليو إلى أن مجموعة iPhone 13 قد تأتي مع قاعدة شحن لاسلكية أكبر ومغناطيس قوي مع دعم محتمل للشحن اللاسلكي العكسي.

وبالتالي، هناك احتمال أن يكون شاحن MagSafe الجديد مصممًا للتغييرات التي ستظهر بأجهزة آيفون القادمة.

وتؤكد قائمة FCC ان شاحن MagSafe الجديد سيكون متوافق مع كل من مجموعة iPhone 12 ومجموعة iPhone 13 القادمة.

وكما ذكرنا سابقًا، من المحتمل أن تطلق شركة أبل iPhone 13 و iPhone Mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بحلول نهاية سبتمبر. من المتوقع أن تكلف الإصدارات الجديدة أكثر بسبب النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات.

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