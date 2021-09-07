تكنولوجيا: هاتف Infinix HOT 11S ينطلق في 17 من سبتمبر برقاقة Helio G88

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Infinix القادم في 17 من شهر سبتمبر الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Infinix HOT 11S المميز برقاقة Helio G88.

تقدم Infinix قريباً هاتف HOT 11S في السوق الهندي، ولقد أكدت الشركة بشكل رسمي على موعد كشف النقاب عن الهاتف في 17 من سبتمبر.

يتميز هاتف Infinix HOT 11S بتصميم منحني من الجانبين، كما يضم رقاقة معالج Helio G88، ويأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف.

كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED رباعي.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يضم مكبرات صوتية مزدوجة بتقنية DTS، ويدعم الهاتف الشحن عبر منفذ USB C بقدرة 18W.

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