تكنولوجيا: صور حية توضح مواصفات ساعة DIZO Watch 2 الذكية قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن مواصفات ساعة DIZO Watch 2 الذكية والتصميم الذي تنطلق به الساعة الذكية قريباً للأسواق.

رصد ساعة DIZO Watch 2 الذكية في قوائم Flipkart، حيث كُشف عن مواصفات الساعة الذكية التي تأتي بحجم شاشة 1.96 إنش، بسطوع 600nits، وبطارية تستمر بعمر شحن يصل إلى 10 أيام، أو 20 يوم في وضع الإستعداد.

أيضاً تدعم ساعة DIZO Watch 2 الذكية تتبع نشاط المستخدم في عدد 15 من الأنماط الرياضية، كما تدعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً تأتي بشاشة لدعم تتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

كما تقدم علامة Realme الفرعية هذا الإصدار بأكثر من 100 من أوجه الساعة، وتدعم مقاومة الماء ATM5، كما تدعم الإقتران بتطبيق Dizo المخصص لأجهزة الشركة الذكية، ومن المتوقع أن تستعرض الشركة مزيد من التفاصيل عن التطبيق خلال الحدث الرسمي

يذكر أن ساعة DIZO Watch 2 الذكية تتوفر بألوان الأسود، والوردي، والذهبي الوردي إلى جانب اللون الفضي والأبيض، كما تنطلق الساعة الذكية بسعر 54 دولار

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