تكنولوجيا: تأكيد تحديث واجهة ColorOS 12 لكل من OnePlus 7 و 7T و 8 و 8T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق مجموعة OnePlus 9 مع واجهة مستخدم ColorOS في الصين، كشفت شركة OnePlus عن خططها لتحديث هواتفها الذكية الأقدم إلى واجهة المستخدم المستندة إلى نظام أندرويد. حتى أن الشركة أصدرت إصدارات “Early Access” لطرازات معينة قبل بضعة أشهر.

وفي بداية هذا الشهر، طرحت أيضًا جدول التحديث للهواتف المؤهلة ولكنها لم تذكر إصدار ColorOS بشكل صريح. والآن، يؤكد أحد التنفيذيين في الشركة أن هذه الهواتف ستحصل على تحديث ColorOS 12.

ففي وقت سابق اليوم، شارك مدير العمليات في OnePlus إعلان إصدار ColorOS 12 عبر موقع Weibo. وتم التأكيد بشكل غير مباشر أنه سيتم تحديث كل من OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro و OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro و OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro و OnePlus 8T مباشرةً إلى واجهة ColorOS 12.

وهذا يعني أن الهواتف الذكية التالية من OnePlus ستحصل على تحديث ColorOS 12 المستند إلى Android 12 خلال الفترات التالية من العام المقبل في الصين.

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