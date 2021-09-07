شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تسلا ستحصل على أكثر من مليار دولار تمويل حكومى لمصنع بطاريتها بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الحكومة الألمانية اللمسات الأخيرة على حزمة دعم يمكن أن تمنح تسلا أكثر من مليار دولار من التمويل الحكومي لمصنعها الجديد للبطاريات في Gigafactory Berlin، وبعد الإعلان عن خطط لبناء مصنع كبير للسيارات الكهربائية في برلين، أكد تسلا أن المشروع سيشمل أيضًا مصنعًا كبيرًا لخلايا البطاريات، وفقًا لتقارير Electrek.

وقال التقرير إنه سيصبح على الأرجح أول إنتاج حجم داخلي لخلايا البطاريات في تسلا، وفي نفس الوقت تقريبًا الذي أصدرت فيه تسلا هذا الإعلان، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لاستثمار مليارات الدولارات في تشجيع إنتاج خلايا البطاريات المحلية لدعم تصنيع السيارات الكهربائية المحلية.

وفي العام الماضي، قال تقرير إن تسلا تقدمت بطلب للحصول على هذا الدعم الحكومي، والآن، ذكرت صحيفة Tagesspiegel الألمانية أن شركة Tesla قد تكون المستفيد الأكبر من البرنامج الجديد وتأمين ما يصل إلى 1.14 مليار يورو (1.35 مليار دولار).

وفقًا للتقرير، توصلوا إلى المبلغ نظرًا لعدد الوظائف التي تخطط Tesla لإحداثها في المصنع، والتي يمكن أن تضيف ما يصل إلى 2000 وظيفة، وفي مصنع تسلا الجديد للبطاريات في ألمانيا، والذي يتم بموجبه توسيع مصنع جيجا للسيارات الكهربائية في جرونهيد بالقرب من برلين، سيتم إنشاء المزيد من الوظائف بشكل ملحوظ أكثر مما كان معروفًا في السابق، وفقًا للصحيفة.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا بشأن طلب Tesla بحلول نهاية العام، وأشارت Tesla مؤخرًا إلى خطط لبدء إنتاج الطراز Y في Gigafactory Berlin في أكتوبر.