شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة تداول العملات الرقمية CoinSwitch Kuber تتفاوض على تمويل بـ2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منصة تداول العملات الرقمية الهندية CoinSwitch Kuber في مراحل متقدمة من المحادثات لجمع جولة تمويل جديدة تصل إلى 2 مليار دولار في التقييم، وفقًا لما نقله تقرير لـTechCrunch عن مصادر مطلعة على الأمر.

إذا تجسدت المحادثات في صفقة، فستصبح CoinSwitch Kuber ثاني شركة ناشئة للعملات الرقمية في ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم تحصل على وضع "يونيكورن".

ونادى أحادى القرن أو شركات "يونيكورن" هو مصطلح اطلقه بعض خبراء على الشركات الصاعدة فى العالم و التى تخطت قيمة أسهمها نحو مليار دولار، بعد تحقيقها لقفزات اقتصادية، إذ توجد علاقة وثيقة تربط ما بين الإبداع و الاقتصاد فى وقتنا الحالى، حيث ساهمت أفكار وشركات ناشئة وحلول ابتكارية فى مؤشرات التنمية الاقتصادية فى العديد من الدول منها المتقدمة و النامية.

الشركة الناشئة التي تبلغ من العمر أربع سنوات، والتي تعد Tiger Global و Sequoia Capital India و Ribbit Capital من بين مستثمريها الحاليين، قدرت قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار في جولتها التمويلية من السلسلة B في أبريل من هذا العام.

من غير الواضح من الذي يتولى قيادة الجولة، لقد انخرطت الشركة عن كثب مع Andreessen Horowitz و Coinbase في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لما قاله العديد من الأشخاص المدركين لهذه المناقشات لموقع TechCrunch.

وقالت مصادر إن الاتفاق قد ينتهي خلال الشهر الجاري، حجم الصفقة بحسب أحد المصادر، يزيد عن 100 مليون دولار، تنطبق التحذيرات المعتادة: قد تتغير شروط الصفقة المقترحة أو قد لا تؤدى المحادثات إلى اتفاق.

وتأتي محادثات الاستثمار في وقت قامت فيه CoinSwitch Kuber بمضاعفة قاعدة مستخدميها تقريبًا في الأشهر الأخيرة - حتى مع تراجع السلطات المحلية عن الأصول المشفرة، كان للتطبيق المسمى باسمه أكثر من 7 ملايين مستخدم نشط شهريًا في الهند الشهر الماضي، ارتفاعًا من حوالي 4 ملايين في أبريل من هذا العام ، وفقًا لمنصة المعرفة المتنقلة App Annie (بيانات شاركها مسئول تنفيذي في الصناعة).

دعمت B Capital CoinDCX ، وهي منافسة لـ CoinSwitch Kuber التي جمعت 3.5 مليون مستخدم، الشهر الماضي في جولة 90 مليون دولار قدرت قيمة CoinDCX بنحو 1.1 مليار دولار.

ظل صناع السياسات في الهند يناقشون حالة العملات الرقمية في سوق جنوب آسيا منذ عدة سنوات، أعرب البنك المركزي الهندي، بنك الاحتياطي الهندي، عن مخاوفه بشأن العملات الافتراضية الخاصة على الرغم من أنه يخطط لتشغيل برامج تجريبية لعملته الرقمية في أقرب وقت في ديسمبر.

أصبحت أكثر من عشرين شركة ناشئة هندية أحادية القرن هذا العام، ارتفاعًا من 11 في العام الماضي، حيث قام العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك Tiger Global و SoftBank و Falcon Edge ، بزيادة وتيرة استثماراتهم في سوق جنوب آسيا، ذكرت TechCrunch الأسبوع الماضي أن Tiger Global تشارك مع Apna لتمويل جولة جديدة تقدر الشركة الهندية البالغة من العمر 21 شهرًا بأكثر من مليار دولار.