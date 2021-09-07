شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تزيد معدات الطاقة الشمسية والرياح بأكثر من الضعف بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية ستزيد معدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأكثر من ضعف مما هو عليه بحلول عام 2025، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودا لانتقال الطاقة.

وذكر المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية -في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية- أن الرئيس مون أكد مجددا على خطة الحكومة التي تهدف إلى زيادة القدرة الإجمالية لمرافق إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للبلاد إلى 42.7 جيجاوات بحلول عام 2025 ارتفاعا من 17.6 جيجاوات في الوقت الحالي.

وشدد مون على الحاجة إلى تحقيق تحول كبير في الهيكل الاقتصادي للبلاد، وأضاف أن الهدف من مبادرة الصفقة الخضراء الجديدة للحكومة هو تحقيق الحياد الكربوني.

وأفاد بأن مبادرة الحياد الكربوني قد تكون فرصة نمو للشركات في مجالات البطاريات واقتصاد الهيدروجين، متعهدا بمساعدة الشركات المحلية على التكيف بشكل جيد مع آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي والبرامج الدولية الأخرى للحد من انبعاثات الكربون في المستقبل.

وأوضح الرئيس الكوري أن القانون الأساسي للحياد الكربوني الذي تم سنه الأسبوع الماضي، يحتوي على هدف متوسط يتمثل في خفض بنسبة 35% على انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وستعلن الحكومة عن سيناريو الحياد الكربوني 2050 خلال هذا العام.

ولفت مون إلى أن الحد من الغبار الناعم مهم أيضا، وقد تحسن تركيز جزيئات الغبار الناعم بشكل كبير بفضل التدابير القوية في الأربع سنوات الماضية، مشددا على حماية صحة الأطفال من خلال الحد من الانبعاثات الملوثة عبر نظام الإدارة الموسمية.