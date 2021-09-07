شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سنغافورة تتجه لنشر روبوتات للقيام بدوريات في الأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر سنغافورة بقوانينها الصارمة وبامتلاكها كاميرات مراقبة في جميع أنحاء الدولة، كما تتجه في المستقبل لنشر روبوتات لمراقبة مخترقي القواعد، بدأت سنغافورة في اختبار روبوت يُدعى Xavier ، ووضع اثنين منهم في العمل من خلال جعلهم يقومون بدوريات ومسح منطقة عامة ذات حركة مرور عالية وفقا لما نقله موقع Engadget.

وعلى مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستراقب الروبوتات حشود Toa Payoh Central للبحث عن ما تصفه سلطات الأمة بأنه "سلوكيات اجتماعية غير مرغوب فيها"، تشمل هذه السلوكيات السيئة "تجمع أكثر من خمسة أشخاص"، وهو ما يتعارض مع تدابير السلامة الخاصة بـ COVID-19.

بالإضافة إلى ذلك سوف تبحث روبوتات Xavier عن حالات التدخين في المناطق المحظورة والصقور غير القانوني، ستقوم بدوريات في المنطقة المجاورة للدراجات المتوقفة بشكل غير صحيح ولأي جهاز تنقل ودراجة نارية باستخدام ممرات المشاة والأرصفة أيضًا، إذا اكتشف الروبوت أيًا من هذه السلوكيات، فسيقوم بتنبيه مركز القيادة الخاص به ثم يعرض رسالة مقابلة على شاشته لتثقيف الجمهور.

وتم تجهيز الآلات بكاميرات قادرة على تزويد مركز القيادة الخاص بها بمناظر 360 درجة. كما أنها قادرة على التقاط الصور في الإضاءة الخافتة باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء والكاميرات ذات الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تحليل الفيديو الذي يلتقطونه بواسطة نظام ذكاء اصطناعي للبحث عن أي شيء قد يتطلب استجابة الضباط البشريين، كذلك تمكين الآلات من التنقل في المدينة بشكل مستقل، فهي مزودة بأجهزة استشعار تمنحها القدرة على تجنب الأجسام الثابتة والمتحركة ، بما في ذلك المشاة والمركبات.

أعلنت سنغافورة بالفعل عن خططها لمضاعفة عدد كاميرات المراقبة لديها إلى 200000 خلال العقد المقبل، يعتقد المسؤولون أن هذه الروبوتات يمكن أن تساعد في زيادة تدابير المراقبة هذه، وتقليل الحاجة إلى قيام الضباط بدوريات جسدية.