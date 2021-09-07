توقعات جديدة حول مواصفات وموعد إطلاق هاتف iPhone 13

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال موقع CNET التكنولوجي، إن إطلاق هاتف iPhone الجديد سيكون في وقت ما من الشهر الحالي، بالتزامن مع إطلاق ساعة أبل من الموديل (7) وسماعات الإذن Airpods 3.

وقال الموقع إن الهاتف المقبل سيحمل اسم iPhone 13، متجاوزا التوقعات بأن الشركة ستتجنب إطلاق الرقم 13، المرتبط بكثير من الخرافات عن سوء الحظ، لتسمية هاتفها الجديد.

وبحسب الموقع أيضا، فإن من المتوقع أن يكون الحدث، الذي ينتظره أغلب عشاق التكنولوجيا في العالم كل عام، عبر الإنترنت، مثل العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتطلب شركة أبل من موظفيها الحضور للعمل من المكتب 3 أيام في الأسبوع، مما يعزز توقعات أخرى بأن الحدث قد يشهد توجيه دعوات لبعض المهتمين، على نطاق محدود.

ويعتقد المختصون أن الشركة ستطرح أربع إصدارات من الهاتف الجديد، بأربعة احجام ومواصفات مختلفة.

وينقل موقع CNET عن المحلل، مينغ تشي كو، توقعه أن تكون الإصدارات هي iPhone 13، ميني، برو، وبرو ماكس.

وكان لشركة آبل حدثان مهمان في 2021، عرضت في أولهما أجهز iPad و iMac جديدة، وعرضت في الثانية إصدار IOS15.

ويتوقع المحللون أن تعود الشركة لعرض طرازاتها الجديدة في سبتمبر، مثل كانت العادة لديها قبل وباء كورونا.

ونقل موقع MacRumors عن مذكرة للمستثمرين أن الشركة قد تخطط الهاتف الجديد في “الأسبوع الثالث من سبتمبر”.

كما قال موقع Tech Radar إن الإطلاق المتوقع قد يكون في الرابع عشر من سبتمبر الحالي.

ويقول موقع Toms Guide المتخصص بالتسريبات التكنولوجية، إن من المقرر أن يقدم iPhone 13 شاشة 120 هرتز على كلا الطرازين Pro ، وعمر بطارية محسّن وترقيات جوهرية للكاميرات تتضمن وضع فيديو عمودي جديد ووضع التصوير الفوتوغرافي الفلكي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتمتع iPhone 13 بقدرة على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية (على الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مخصصة فقط لحالات الطوارئ).