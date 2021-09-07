انت الان تتابع خبر بهذه الخطوات تضمن محتوى آمن لطفلك على الانترنت! والان مع التفاصيل

عندما تكون ميزة "البحث الآمن" مفعّلة، يساعد ذلك على فلترة المحتوى الفاضح من نتائج البحث على Google لكل طلبات البحث عن الصور والفيديوهات والمواقع الإلكترونية. على الرغم من أنّ ميزة "البحث الآمن" ليست دقيقة بنسبة 100%، فهي مصمّمة للمساعدة في حظر النتائج التي تتضمّن محتوًى فاضحًا من نتائج البحث من Google. وتشمل النتائج الفاضحة محتوًى جنسيًا فاضحًا، مثل المواد الإباحية والعنف والمحتوى الدموي.عندما تكون ميزة "البحث الآمن" غير مفعّلة، سنزوّدك بالنتائج الأكثر صلة بطلب البحث الذي أجريته، وقد تشمل هذه النتائج محتوىً فاضحًا إذا بحثت عن مثل هذا المحتوى.

يمكنك أيضًا تفعيل ميزة "البحث الآمن" للحسابات الشخصية أو المتصفحات باتّباع الخطوات الواردة أدناه.

نصيحة: لا تعمل ميزة "البحث الآمن" إلا في نتائج بحث Google. ولن يمنع ذلك المستخدمين على شبكتك من العثور على محتوى فاضح من خلال محركات بحث أخرى أو من خلال الانتقال مباشرةً إلى المواقع التي تعرض مثل هذا المحتوى.



على جهاز الكمبيوتر، انتقِل إلى إعدادات ميزة "البحث الآمن".فعِّل خيار فلتر النتائج التي تتضمّن محتوى فاضحًا أو أوقِفه.

تغيير إعدادات "البحث الآمن" على حساب طفلك في تطبيق Family Link

يكون خيار "البحث الآمن" مفعّلاً بشكل تلقائي للمستخدمين الذين سجّلوا الدخول وتقل أعمارهم عن 13 عامًا (أو السنّ القانونية في بلدك)، وتتم إدارة حساباتهم باستخدام Family Link. ويمكن للوالدَين فقط إيقاف خيار "البحث الآمن".

الإبلاغ عن محتوى فاضح

إذا كانت ميزة "البحث الآمن" مفعّلة وعثرت على محتوى فاضح، يمكنك الإبلاغ عن المحتوى، عبر النقر هنا.