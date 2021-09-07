شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إيجابيات وسلبيات استخدام البيتكوين كعملة رسمية فى السلفادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصبح السلفادور اليوم الثلاثاء أول دولة في العالم تعترف بعملة البيتكوين كعملة قانونية، وهي خطوة يقول عنها الرئيس "نجيب بُقيلة" إنها ستوفر على السلفادوريين الذين يعيشون في الخارج ملايين الدولارات من العمولات على الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم.

على الرغم من شعبية "بُقيلة"، فقد قوبلت هذه الخطوة بالتشكيك من قبل العديد من السلفادوريين الذين يساورهم القلق بشأن تقلب العملة المشفرة وكيف سيعمل مخططه، وفيما يلي بعض الإيجابيات والسلبيات التي ظهرت على خطة السلفادور، التي تم إطلاقها لأول مرة في يونيو.

التحويلات أرسل السلفادوريون العام الماضي ما يقرب من 6 مليارات دولار من الخارج، معظمها من الولايات المتحدة، المبلغ يعادل حوالي 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقال "بُقيلة" الشهر الماضي إن عملة البيتكوين ستحقق "فوائد ضخمة" لأنها ستسمح للسلفادوريين بتوفير 400 مليون دولار قال إنه تم إنفاقها كل عام على شكل عمولات للتحويلات.

لكن العديد من الأشخاص الذين يرسلون أو يتلقون دولارات إلى السلفادور لا يثقون في عملة البيتكوين، وفي غضون ذلك، تُظهر بيانات البنك الدولي أن تكاليف التحويلات المالية في الولايات المتحدة التي تعتمد على الدولار في أمريكا الوسطى هي بالفعل من أدنى المعدلات في جميع أنحاء العالم.

أثار الكربون سلطت خطة البيتكوين في السلفادور الضوء على التأثير البيئي للعملات المشفرة، حيث أشار البنك الدولي إلى مثل هذه التأثيرات السلبية المحتملة من بين مخاوفه، وقال بنك أوف أمريكا في مارس إن استخراج العملة الرقمية من الفضاء الإلكتروني يتطلب كميات كبيرة من الطاقة، وقد ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية لصناعة البيتكوين إلى 60 مليون طن، أي ما يعادل العادم من حوالي 9 ملايين سيارة.

وسعى "بُقيلة" لمواجهة مخاوف الاستدامة بالقول في يونيو إنه أصدر تعليماته لشركة الطاقة الحرارية الأرضية المملوكة للدولة LaGeo لوضع خطة لتقديم مرافق تعدين البيتكوين باستخدام الطاقة المتجددة من البراكين في البلاد.

التدقيق المطلوب في حين أن المدافعين عن عملة البيتكوين هي ابتكار مستقل عن نزوة الحكومة، فقد أطلقت تحذيرات من أنها قد تزيد من المخاطر التنظيمية والمالية والتشغيلية للمؤسسات المالية، من بينها القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي يونيو، أشارت وكالة التصنيف Fitch Ratings إلى أن "المكاسب الرأسمالية لن يتم فرض ضرائب عليها ويمكن دفع الضرائب بعملة البيتكوين، مما قد يجذب تدفقات عملة البيتكوين الأجنبية إلى البلد، وقد يزيد هذا من مخاطر مرور عائدات الأنشطة غير المشروعة عبر المالية السلفادورية"

وأشار صندوق النقد الدولي إلى مخاوف قانونية بشأن اعتماد البيتكوين وسط محادثاته مع السلفادور حول اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار تقريبًا، والتي لا تزال معلقة، وبعد الموافقة على قانون "بُقيلة"'s bitcoin ، خفضت وكالة التصنيف Moody's الجدارة الائتمانية للسلفادور، كما تعرضت سندات الدولة المقومة بالدولار لضغوط.

سعر صرف العملات أنشأ "بُقيلة" صندوقًا بقيمة 150 مليون دولار لتمكين تحويل البيتكوين إلى دولارات، لكن الشكوك مستمرة حول كيفية تجنب الدولة للمخاطر المرتبطة بالتقلبات الحادة في العملة الرقمية، والتي يمكن أن تختلف قيمتها بمئات الدولارات في اليوم.

وجادل فيتش بأن البيتكوين سيكون سلبيًا للائتمان لشركات التأمين السلفادورية المعرضة للعملة بسبب ارتفاع مخاطر الصرف الأجنبي وتقلب الأرباح، وقالت فيتش الشهر الماضي: "شركات التأمين التي تحتفظ بعملة البيتكوين في ميزانياتها العمومية لفترات طويلة ستكون معرضة بشدة لتقلب أسعارها، مما يزيد من مخاطر الأصول".

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يحملون عملة البيتكوين، فقد أثبتت أنها وسيلة شائعة للدفع في El Zonte، وهي بلدة شاطئية كانت واحدة من منصات الانطلاق للعملات المشفرة في السلفادور.