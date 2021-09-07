بيتكوين تتراجع نحو 4%.. كم بلغ سعرها؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

بالرغم من اتساع عمليات بيع العملات المشفرة اليوم الثلاثاء، إلا أن عملة بيتكوين سجلت تراجعا بنحو 4%، بينما نزلت منافستها الصغرى إيثر إلى ما يزيد عن 6%.

وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها شهرة، 4% إلى 50516 دولارا، بعد أن زادت لأعلى مستوى منذ منتصف مايو/ أيار فوق 52 ألف دولار في وقت سابق، في التعاملات الآسيوية.

ونزلت إيثر‭ ‬ما يزيد عن 6% إلى 3666 دولارا.

وقامت السلفادور الواقعة بأمريكا اللاتينية بتفعيل بيتكوين أشهر العملات الرقمية كعملة رسمية تحظى بمظلة قانونية.

ويجعل ذلك بيتكوين محل اهتمام ومراقبة الجميع من المتحمسين والرافضين لها، لرصد إقبال الناس على إجراء معاملاتهم باستخدامها، ومعرفة مدى فائدتها على الدولة.

اشترت السلفادور 400 بيتكوين قبل طرح العملة للتداول، بقيمة سوقية بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكي بالأسعار الحالية، حسبما أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة.