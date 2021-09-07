شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف علاقة أمازون بمشروع قانون كاليفورنيا الخاص بإنتاجية العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد كاليفورنيا لتمرير مشروع قانون جديد يتعارض مع خوارزميات قياس الإنتاجية المزعوم استخدامها في مراكز أمازون، كما ورد مؤخرًا من قبل NPR's Morning Edition وThe New York Times.

أقر مشروع القانون الغرفة التشريعية في ولاية كاليفورنيا في مايو، ومن المتوقع أن يصوت المجلس الأعلى عليه الأسبوع المقبل، في حالة إقراره سيضع القانون متطلبات شفافية جديدة على أنظمة الحصص الآلية، ويمنع أي أنظمة من شأنها أن تعرض صحة العمال وسلامتهم للخطر حسبما نقل موقع The verege.

عند تقديم مشروع القانون في يوليو، استشهدت عضوة الجمعية لورينا جونزاليس (ديمقراطية - سان دييجو) بتقرير Verge الذي وجد أن "المئات" من موظفي مستودعات أمازون قد طُردوا لفشلهم في تلبية حصص الإنتاجية في منشأة واحدة في بالتيمور على مدى فترة تزيد قليلاً عن سنة، أظهرت المستندات المرتبطة نظامًا آليًا للغاية لتتبع معدلات إنتاجية الموظفين الفرديين.

قالت عضوة الجمعية جونزاليس في بيان: "لجعل التسليم في اليوم التالي ممكنًا أجبرت شركات مثل أمازون موظفي المستودعات على العمل بشكل أسرع وخدمة المزيد من العملاء مع المزيد من الطلبات في فترات زمنية قياسية والمخاطرة بأجسادهم في هذه العملية"، مشروع قانون، "لا ينبغي إجبار أي عامل على التضحية باحتياجاته الإنسانية الأساسية، أو قبول مثل هذه الشروط غير الكريمة مقابل أجر، لا يمكننا قبول هذا باعتباره المستقبل الجديد للعمل ".

لا يذكر نص مشروع قانون جونزاليس اسم أمازون، ولكنه يتطلب ببساطة من جميع أرباب العمل في المستودعات في ولاية كاليفورنيا منح العمال إمكانية الوصول إلى تفاصيل أي حصة مستخدمة لقياسها، على وجه التحديد، يمكن للموظفين أن يطلبوا "وصفًا مكتوبًا لكل حصة يخضع لها الموظف، بما في ذلك العدد المحدد للمهام التي يتعين القيام بها، أو المواد التي سيتم إنتاجها أو التعامل معها، خلال الفترة الزمنية المحددة، وأي إجراء وظيفي ضار محتمل قد ينتج عن عدم تلبية الحصة ".

كما يحظر مشروع القانون أي نظام حصص يمنع استراحات الوجبات والراحة أو استخدام الحمام.

تعتبر فترات الراحة في الحمام نقطة مؤلمة بشكل خاص لشركة Amazon بعد معركة الشركة رفيعة المستوى حول التقارير القصصية التي تفيد بأن سائقي التوصيل في الشركة قد أجبروا على التبول في زجاجات أثناء العمل، نفت أمازون في البداية التقارير، مما أدى إلى مشاركة العشرات من السائقين في تجاربهم الخاصة والصعوبات في أخذ فترات راحة أثناء العمل، ومع ذلك تركز معظم القلق بشأن فترات الراحة في الحمام على سائقي التوصيل الذين لن يخضعوا لقانون جونزاليس.