شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية شديد الحرارة ضعف حجم كوكب المشتري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق دولي من علماء الفلك كوكبا جديدا خارج المجموعة الشمسية شديد الحرارة باستخدام القمر الصناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية (TESS) التابع لناسا.

والعالم الفضائي المكتشف حديثا أكبر بمرتين تقريبا من كوكب المشتري وله مدار منحرف، ونشر العلماء تفاصيل هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نُشرت في 25 أغسطس في arXiv وفقا لما نقلته RT.

ويتشابه ما يسمى بـ "كواكب المشتري الساخنة" في خصائصها مع أكبر كوكب في النظام الشمسي، ولكن لها فترات مدارية تقل عن 10 أيام.

وتتمتع هذه الكواكب الخارجية بدرجات حرارة سطحية عالية، لأنها تدور حول نجومها الأم عن كثب.

والآن، أبلغت مجموعة من علماء الفلك بقيادة صمويل إتش سي كابوت من جامعة ييل عن اكتشاف كوكب خارجي جديد من هذا النوع، والذي تبين أن درجة حرارة سطحه عالية جدا، وأثناء مراقبة النجم الساطع المعين TOI-1518 باستخدام TESS، وقع تحديد إشارة عبور في منحنى الضوء لهذا الكائن.

وتم تأكيد الطبيعة الكوكبية لهذه الإشارة من خلال متابعة الملاحظات عالية الدقة باستخدام مقياس الطيف EXPRES في تلسكوب Lowell Discovery Telescope.

وكتب علماء الفلك في الورقة البحثية: "نقدم اكتشاف TOI-1518b، كوكب المشتري شديد الحرارة، يدور حول نجم لامع. ووقع تأكيد الكوكب العابر باستخدام أطياف إرسال بصرية عالية الدقة من EXPRES".

ويبلغ نصف قطر TOI-1518b نحو 1.875 نصف قطر كوكب المشتري، في حين أن كتلته غير مؤكدة، وتشير التقديرات إلى أنها لا تتجاوز 2.3 من كتلة المشتري.

وستضع مراقبة السرعة الشعاعية المستقبلية لهذا النظام مزيدا من التفاصيل حول كتلته، ويدور الكوكب حول مضيفه كل 1.9 يوما، على مسافة تقارب 0.04 وحدة فلكية منه.

ووجدت الدراسة أن TOI-1518b له درجة حرارة توازن تبلغ 2492 كلفن ودرجة حرارة سطوع مقيسة على مدار اليوم تبلغ 3237 كلفن، ما يشير إلى أنه قد يُظهر انعكاسا حراريا.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات الطيفية لهذا الكوكب خارج المجموعة الشمسية لتأكيد ذلك.

ووفقا للورقة البحثية، يمتلك TOI-1518b مدارا شديد الانحراف، نحو 240.34 درجة.

وفي محاولة لتفسير هذا الاكتشاف، لاحظ علماء الفلك أن عمالقة الغاز المتقاربة بشكل عام حول النجوم الساخنة تكون منحرفة، والنجم TOI-1518 له درجة حرارة فعالة تبلغ نحو 7300 كلفن، وهو أكبر بنحو مرتين من الشمس وتقدر كتلته بمستوى 1.79 كتلة شمسية.

واكتشفت الدراسة أيضا وجود الحديد (Fe) في الغلاف الجوي لـ TOI-1518b، وأجرى الفريق تحليلا للارتباط المتبادل في الغلاف الجوي ووجدوا الحديد المحايد، وأكدوا أنه حتى الآن لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاكتشافات السابقة للحديد في كواكب المشتري شديدة الحرارة.