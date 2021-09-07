الطيور الصغيرة تتعلم الغناء وهي في البيضة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:35 مساءً - وجدت دراسة جديدة أنّ الطيور تبدأ في تعلم الزقزقة والغناء قبل أن تفقس من خلال الاستماع إلى أصوات والديهم.

كما جاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” عن “ديلي ميل”: وجد العلماء تقلبات في استجابات نبضات قلب أنواع الطيور لزقزقة آبائهم، من داخل البيضة، والتي يقولون أنها تظهر دليلاً على “تعلّمها وضبطها”.

هذا يدلّ على أنّ الطيور تستجيب حتى قبل فقسها، مما يدلّ على “القدرة على إدراك وتعلم التعرف على الأصوات وهم في “البويضة”، قبل الولادة.

استخدم الباحثون أساليب غير مضرة على خمسة أنواع الطيور، والتي تنطوي على تشغيل التسجيلات الصوتية لاصوات الطيور وتسجيل معدلات ضربات القلب.

قاد الدراسة باحثون من مجموعة أبحاث BirdLab في جامعة Flinders، أديلايد، أستراليا.

قالت مؤلفة الدراسة البروفيسور سونيا كليندورفر، باحثة في جامعة فلندرز ومقرها أيضاً في جامعة فيينا: “نأمل أن يلهم هذا البحث المزيد من الدراسة عن القدرة الرائعة للحيوانات على تعلم الصوت”.

“من خلال تحريك النافذة الزمنية للتعلم الصوتي إلى مرحلة ما قبل الولادة، يفتح هذا الاتجاه البحثي مسارات لقياس التأثيرات العصبية الحيوية للتجربة السمعية المبكرة على السلوك ومعالجة المعلومات.”

لدراستهم، قام الخبراء بقياس معدل ضربات القلب في الأجنة عبر خمسة أنواع من الطيور: الجني الرائع – (Malurus cyaneus)، الجني الأحمر – (Malurus elegans)، عصفور داروين الأرضي الصغير (Geospiza fuliginosa)، البطريق الصغير (Eudyptula minor) والسمان الياباني (Coturnix japonica domestica).

تعد عصافير داروين الأرضية الصغيرة واحدة من أنواع العصافير التي اكتشفها عالم الطبيعة البريطاني الأسطوري تشارلز داروين في جزر غالاباغوس.

قام الباحثون بقياس الاستجابة للصوت في البيضة باستخدام التغيير في معدل ضربات القلب، قبل أن تفقس الطيور وتبدأ في إجراء زقزقة أو أصوات معقدة.

تحدث هذه الزقزقة والأصوات عادة بعد عدة أشهر أو حتى سنوات من ولادة الطائر، وفقاً لمؤلفي الدراسة.

“لقد قمنا بقياس معدل ضربات القلب في الأجنة لقياس استجابتها لنداءات الطيور المختلفة”، قالت مؤلفة الدراسة الدكتورة ديان كولومبيلي-نيغريل لـ MailOnline. “إنّ انخفاض معدل ضربات القلب يشير إلى اهتمام كبير”.

قالت الدكتورة كولومبيلي-نيغريل أنّ تجاربهم كانت لها فائدة كونها غير مضرة، على عكس العمل السابق.

وقالت: “في الماضي، كان لا بد من قياس معدل ضربات القلب بشكل مضرّ نوعاً عن طريق فتح البويضة وبالتالي إتلافها وقتل الأجنة في النهاية”.

” استخدمنا في دراستنا هذه، جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الذي يقيس معدل ضربات القلب عن طريق امتصاص الضوء، وبالتالي لا يضر بالبيض حتى يمكن إعادته إلى العش ليفقس.”

في البداية، خفضت الأجنة فجأة معدل ضربات القلب عند التعرض للزقزقة، ولكن بعد ذلك، وبعد التعرض المتكرر، توقفوا عن تغيير معدل ضربات القلب.

وقالت البروفيسور كليندورفر: “هذا الشكل من التعلم، المشار إليه باسم التعلم غير النقابي، هو شكل أساسي من التعلم”.

“إنّ تعلم تجاهل الصوت لا يقل أهمية عن تعلم الاستجابة للصوت.”

تم تجميع الطيور والحيوانات الأخرى فيما يسمى “المتعلمين بالصوت”، وهم أولئك الذين يتعلمون تقليد النطق الصوتي من معلم صوتي، و “غير المتعلمين بالصوت” وهم حيوانات تنتج الأصوات الصوتية دون تقليد المعلم الصوتي.

بين الطيور، كان هناك كلّ من المتعلمين بالصوت وغير المتعلمين بالصوت.

من بين الطيور في هذه الدراسة، كان كلّ من الجني الرائع، والجني الأحمر المجنح، وعصافير داروين الصغيرة كلها من أنواع التعلم بالصوت، في حين أنّ البطريق الصغير والسمان الياباني من الأنواع غير المتعلمة بالصوت.

ووجد الباحثون أنّ كلاً من المتعلمين بالصوت والأنواع غير المتعلمة استجابت لنداءات محددة من البالغين، على الرغم من أنّ قوة الاستجابة كانت أكبر بكثير لدى المتعلمين بالصوت مقارنة بغير المتعلمين.

وقالت الدكتورة كولومبيلي نيغريل: “أظهرت جميع الأنواع (المتعلمين بالصوت وغير المتعلمين) تغيرات في معدلات ضربات القلب، وتحديداً انخفاض في معدل ضربات القلب استجابة للزقزقة”.

“لقد أظهرنا أنّ الأجنة تولي اهتماماً أكبر للزقزقة المحددة مقارنة بالزقزقة غير المحددة وأنها اعتادت على العرض المتكرر للزقزقة، وهو شكل من أشكال التعلم.”

“من خلال دراسة القدرة على التعلم السليم في الأجنة، نحن نمهد الطريق إلى نجاحات جديدة في الجداول الزمنية التطورية والتنموية.”

نظر الفريق أيضاً فيما إذا كانت الأجنة يمكنها أن تعتاد على صوت أو زقزقة طائر آخر.

ووجد الباحثون أنّ هذا كان شائعاً لدى كل من المتعلمين بالصوت وأنواع الطيور غير المتعلمة وقد يكون ذلك أكثر انتشاراً مما كان يعتقد سابقاً.

وقالت الدكتورة كولومبيلي-نيغريل:”قبل وقت طويل من مرحلة النطق الفعلي، وجدنا أنّ هذه الطيور المغردة الصغيرة كان باستطاعتها التمييز أيضاً بين الأصوات المحددة والأصوات “غير الترابطية” (الغير تابعة للآباء) ، بناء على تعقيد التعلم الصوتي لدى الطيور المغردة “.

تستكشف مجموعة BirdLab الآن أصوات الأمهات في العش لدى سبعة أنواع من الطيور.