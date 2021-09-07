تكنولوجيا: سامسونج تدعم سلسلة Galaxy S22 برقاقة Exynos 2200 في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن سلسلة Galaxy S22 تأتي في سوق الولايات المتحدة برقاقة معالج Exynos 2200، كما تنطلق في السوق الهندي برقاقة SD898.

تقدم سامسونج الإصدارات الجديدة من سلسلة Galaxy S باثنان من النماذج التي تختلف في رقاقة المعالج، حيث قدمت سامسونج النماذج المميزة برقاقات كوالكوم في سوق الولايات المتحدة، بينما جاءت النماذج الخاصة بالأسواق الأخرى برقاقات Exynos.

وتؤكد أحدث التقارير على أن سامسونج في طريقها لتغيير إستراتيجيتها هذا العام، حيث تقدم سلسلة Galaxy S22 في سوق الولايات المتحدة والصين بمعالج Exynos 2200.

أيضاً توضح التقارير التي جاءت من كوريا أن شركات Verizon و China Telecom قد تقدمت للعملاق الكوري للحصول على نماذج Galaxy S22 المميزة برقاقة Exynos 2200 حصرياً، على أن تحصل النماذج الخاصة بالأسواق العالمية برقاقة كوالكوم الجديدة.

ولقد إستمر دعم سامسونج لسوق الولايات المتحدة والسوق الصيني بسلسلة Galaxy S المميزة برقاقة كوالكوم فترة تصل إلى 5 سنوات.

من جانب أخر أوضحت بعص التسريبات خطط سامسونج لدعم الجزء الأكبر من سلسلة Galaxy S22 برقاقة Exynos 2200 في السوق الأوروبي.

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