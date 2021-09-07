تكنولوجيا: Realme تؤكد خططها لإطلاق هاتف Realme GT Neo2 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme اليوم على خططها لإطلاق هاتف Realme GT Neo2 قريباً، كما رصد الهاتف في 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن Realme تستعد لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Realme GT، وهو ما أكدته الشركة بالفعل في إعلان نشر على منصة Weibo عبر حساب Realme الرسمي.

كانت Realme قد قدمت إصدارها السابق Realme GT Neo خلال شهر مارس، واليوم يأتي الإصدار الجديد بتغيير في رقاقة المعالج، حيث يدعم الإصدار الجديد رقاقة Snapdragon 870، كما تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق في بعض الأسواق بعنوان”GT Neo Gaming”.

من جانب أخر رصد الهاتف في قاعدة بيانات 3C، حيث يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بحجم شاشة 6.62 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، وجودة عرض FHD Plus.

كما يأتي هاتف Realme GT Neo2 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف بطارية 4500 أو 5000 mAh، ونظام تشغيل Android 11، مع واجهة Realme UI 2.0.

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