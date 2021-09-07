السلفادور.. أول دولة تتبنى “بيتكوين” كعملة قانونية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، إن بلاده اشترت 400 بيتكوين قبل يوم من اعتمادها العملة المشفرة رسميا كأداة قانونية للدفع بجانب الدولار.

وارتفع سعر بيتكوين مؤقتا بأكثر من 1.66% إلى ما يربو على 52642.12 دولارا صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أظهرت بيانات coinmarketcap.

وذكر محلل للأسواق في رويترز أن العملة المشفرة في طريقها لتسجيل سعر يتراوح بين 56 ألفا و56300 دولار.

كان أبو كيلة قد كشف في وقت سابق أمس الإثنين عن شراء السلفادور أول 200 بيتكوين. وفي وقت لاحق، قال إن البلاد “تملك الآن 400 بيتكوين”.

ومن المنتظر أن تضفي السلفادور الصبغة القانونية على بيتكوين في السابع من سبتمبر/أيلول، وهي خطوة قال أبو كيلة إنها ستوفر لمواطني البلاد الذين يعيشون في الخارج ملايين الدولارات التي يدفعونها في عمولات على الأموال التي يرسلونها إلى البلاد.

لكن استطلاعات للرأي تظهر أن مواطني السلفادور يتشككون في استخدام بيتكوين ويخشون تقلبات العملة المشفرة التي يقول منتقدون إنها قد تزيد المخاطر التنظيمية والمالية على المؤسسات المالية.

كان الكونجرس في السلفادور قد وافق في يونيو حزيران على اقتراح من الرئيس نيب بوكيلي لجعل البلاد أول دولة في العالم تتبنى بيتكوين عملة قانونية.

وفي دولة أخرى بالمنطقة، قدم مشرعون في بنما مشاريع قوانين تنظم استخدام بيتكوين مع اعتبارها عملة قانونية.

مكاسب بيتكوين

وسجلت بيتكوين مكاسب بنحو 82% منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 27700 دولار في يناير/كانون الثاني.

والأسبوع الماضي أيضا، ارتفع سعر العملات الافتراضية في وقت واصلت فيه الشركات العالمية الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات، مثل أبل باي وجوجل باي.

كما أعلنت “ايه ام سي” المشغلة لدور السينما في أمريكا، الثلاثاء الماضي، أنها ستكون مستعدة تقنيا لقبول عملة بيتكوين لحجز تذاكر دور العرض بنهاية العام الجاري.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.