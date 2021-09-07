صورة فريدة لـ”زورونغ” الصينية من المريخ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بمناسبة مرور 100 يوم على وصولها إلى المريخ، أرسلت المركبة الصينية “زورونغ” صورة رائعة جدا من الكوكب الأحمر.

وصورت عدسات المركبة الصينية “زورونغ” (Zhurong) صورة بانوراميه رائعة جداً من الكوكب الأحمر، لتثبت من جديد على قدرة الصين في مجال صناعة الكاميرات الرقمية ذات الكفاءة العالية، ليس فقط في مجال أجهزة الهاتف الجوال، لكن في مجال استخدامات الفضاء السحيق أيضا.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، سجلت المركبة مشهدا مذهلا بزاوية 360 درجة، من نقطة مميزة تمركزت فيها مركبة زورونغ على المريخ، والتي نشرتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).

ويلاحظ من خلال تتبع الصور الملتقطة من قبل المركبة الصينية التي تتميز بشكلها الفريد، دقة وجودة في التصوير، ناجمة عن التقنيات العالية المستخدمة مع ميزات الإرسال الدقيقة.

وأشارت المصادر الصينية إلى أن المركبة ترسل هذه الصورة قبل أن تدخل في “الوضع الآمن” في وقت لاحق من هذا الشهر.