تكنولوجيا: رقاقة Dimensity 2000 القادمة من MediaTek ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن رقاقة معالج Dimensity 2000 القادمة من MediaTek تأتي بعميلة تصنيع بدقة 4 نانومتر، ومعمارية ARM V9.

تعمل شركة MediaTek بالفعل على تطوير الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الشركة ستكون من بين الشركات الأولى المنتجة للرقاقات المميزة بدقة 4 نانومتر.

أيضاً أوضحت التسريبات اليوم أن رقاقة Dimensity 2000 هي واحدة من الرقاقات المرتقبة، والتي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، بعملية تصنيع TSMC.

من جاتب أخر تؤكد أحدث التقارير على أن MediaTek قد إنتهت بالفعل من تطوير النماذج الأولية من الرقاقة، أيضاً أكدت التسريبات على أن الشركة قدمت النماذج للشركات المصنعة للهاتف ليتم إختبارها، على أن ينطلق الإصدار الأول برقاقة Dimensity 2000 في بداية العام المقبل.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن رقاقة Dimensity 2000 تأتي بمعمارية ARM V9 الجديدة، كما تضم الرقاقة أنوية Cortex-X2، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار من رقاقات معالج MediaTek.

المصدر

اعلان





