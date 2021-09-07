شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزي؟.. طريقة إرسال رسالة لعدة أشخاص على واتس آب دون إنشاء مجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واتس آب هو بلا شك أحد أكثر التطبيقات وطرق الاتصال شيوعًا، ومع ذلك، قد يكون الأمر مؤلمًا في بعض الأحيان حيث يتعين عليك أن تصبح جزءًا من مجموعات مختلفة ويستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتتبع المحادثات.

وأيضًا، قد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى إرسال رسالة إلى أشخاص معينين ليسوا جميعًا جزءًا من مجموعة واحدة، وأثناء إنشاء مجموعة لإرسال رسالة إلى هؤلاء الأشخاص قد يبدو كحل، قد يكون الأمر شاقًا كما أنهم متباينون.

وفي مثل هذه الحالات، يمكنك استخدام ميزة البث "broadcast " في واتس آب التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى أشخاص مختلفين حتى بدون إنشاء مجموعة.

ما هي ميزة قائمة البث؟

تتيح ميزة قائمة البث للمستخدمين إرسال رسالة إلى العديد من جهات الاتصال الخاصة بهم في وقت واحد، حيث قوائم البث هي قوائم محفوظة لمستلمي الرسائل والتي يمكن للمستخدمين استخدامها لإرسال الرسائل بشكل متكرر دون الحاجة إلى تحديدهم في كل مرة، كما تمنع الميزة أيضًا المستخدمين من إنشاء مجموعات غير ضرورية.

كيفية استخدام قوائم البث في واتس آب

أول شيء عليك القيام به هو إنشاء قائمة بث يمكنك من خلالها مراسلة ما يصل إلى 256 شخصًا في نفس الوقت، ولكن تأكد من أن لديك أرقامهم مخزنة في دليل الهاتف الخاص بك.

كيفية إنشاء قائمة البث

الخطوة 1: اذهب إلى واتس آب واضغط على قائمة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة

الخطوة 2: اختر من القائمة المنسدلة خيار قائمة البث أو New Broadcast.

الخطوة 3: الآن ابحث عن جهات الاتصال التي تريد إضافتها أو حددها.

الخطوة 4: بعد ذلك، انقر فوق علامة الاختيار وستصبح قائمة البث جاهزة.

عند إرسال رسالة إلى قائمة البث، سيتم إرسالها إلى جميع المستلمين الموجودين في القائمة الذين حفظوا رقمك في دفتر عناوين هواتفهم، وسيتلقى المستلمون الرسالة كرسالة عادية، عندما يردون، ستظهر كرسالة عادية في شاشة الدردشة.

يُسمح لك أيضًا بتحرير قائمة البث الحالية ويمكنك إضافة أو حذف جهة اتصال من هناك.

كيفية تحرير قائمة البث

الخطوة 1: افتح قائمة البث الموجودة لديك.

الخطوة 2: انقر الآن على القائمة ثلاثية النقاط وحدد معلومات قائمة البث.

الخطوة 3: في شاشة معلومات قائمة البث، يمكنك ذلك.

قم بتغيير اسم قائمة البث الخاصة بك عن طريق النقر فوق تحرير.

أضف مستلمين إلى القائمة عن طريق النقر فوق إضافة مستلم.

قم بإزالة المستلمين بالنقر فوق تحرير المستلمين> "x" بجوار جهات الاتصال التي تريد إزالتها> علامة الاختيار.