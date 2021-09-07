شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب قد تضطر لانتظار شراء ساعة Apple Watch المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن شركة آبل ربما تتخوف عن حدثها القادم، فإن الشائعات مليئة بالتكهنات حول هذا الموضوع، فمن المتوقع أنه إلى جانب أربعة أجهزة أيفون جديدة، ستصل أيضًا ساعة Apple Watch جديدة تمامًا.

ومن المتوقع أن يطلق عليها Apple Watch Series 7، حيث يمكن إطلاق الساعة الذكية، وفقًا لتقرير في سبتمبر، ولكنها قد تصل إلى المستخدمين في وقت متأخر قليلاً.

ووفقًا لمارك غورمان من Bloomberg، ستعلن شركة أبل عن الجهاز في حدث سبتمبر، ومع ذلك، سيكون هناك "مزيج من الطرز التي يتم شحنها في وقت متأخر أو بكميات صغيرة."

وأوضح Gurman في رسالته الإخبارية الأسبوعية أن التأخير المتوقع في وصول Apple Watch Series 7 للعملاء هو "مشكلات" في الإنتاج مع الشاشة الجديدة التي ستدعمها، ويوضح كذلك أنه يمكن أن يكون هناك ثلاثة سيناريوهات - إما أن تؤخر أبل الكشف عن الساعة؛ أو يتم إطلاقه وفقًا للجدول الزمني ولكن يتم إتاحته بكميات صغيرة ؛ أو تم الإعلان عن Watch Series 7 ولكن تم تأخير البيع.

ويقول Gurman في رسالته الإخبارية إنه من المتوقع أن تطلق Apple Series 7 في سبتمبر، لكن بعض الطرز ستشحن متأخرًا أو قد يتم شحنها بكميات قليلة.

Apple Watch Series 7: ما نعرفه حتى الآن

أكبر شائعة حول الجهاز القابل للارتداء القادم من Apple في هذه المرحلة هو التغيير في التصميم. زعمت تقارير متعددة عبر الإنترنت أن Apple تختار تصميمًا جديدًا للساعة القادمة حيث ستبتعد عن الزوايا الدائرية الناعمة للحواف وستأتي بدلاً من ذلك بحواف مربعة وشاشة مسطحة.

وفقًا لتقرير بلومبرج، من المتوقع أن تطلق الشركة Watch Series 7 بأحجام 41 ملم و 45 ملم والتي ستقاس 1.78 بوصة و 1.9 بوصة على التوالي. من المتوقع أن تكون دقة الساعة مقاس 45 ملم 396 × 484 بكسل، أي بنسبة 16٪ أكثر من سابقتها Apple Watch Series 6، والتي تقدم دقة 368 × 448 بكسل.