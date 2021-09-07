شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو القمر الجديد الذى يظهر فى سبتمبر الجارى؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل القمر الجديد اليوم الاثنين 6 سبتمبر وخلال اليومين المقبلين يمر قريبًا من عطارد ثم كوكب الزهرة، وفقا لموقع "the space " التقنى.

والقمر جديد رسميًا وفقا لموقع SkyCal التابع لناسا يعنى القمر الجديد أن القمر يقع مباشرة بين الشمس والأرض، ويشترك فى نفس خط الطول السماوى وهذا ما يسمى تقنيا بالتزامن (ينطبق المصطلح أيضًا على الأجرام السماوية الأخرى، مثل الكواكب.

ويعتمد توقيت المراحل القمرية على مكان ارتباط القمر بالأرض، لذلك يحدث في نفس الوقت في جميع أنحاء العالم - الاختلافات الوحيدة ترجع إلى المنطقة الزمنية التى تتواجد فيها، في ملبورن، أستراليا، على سبيل المثال، ويظهر القمر الجديد فى الساعة 10:52 صباحًا يوم 7 سبتمبر، وفى لندن الساعة 1:52 صباحًا في 7 سبتمبر.

والقمر الجديد غير مرئي من الأرض ما لم يكن هناك كسوف للشمس، عندما يمر القمر أمام الشمس يميل مدار القمر بحوالي 5 درجات بالنسبة لمستوى مدار الأرض، ولهذا السبب لا يحدث الكسوف كل شهر، وفي معظم الأوقات يتم إزاحة القمر عن الشمس (من وجهة نظر مراقبي الأرض)، لن يكون الكسوف الشمسي التالي حتى 4 ديسمبر 2021.

وفى الثامن من سبتمبر، سيكون القمر مقترنًا بكوكب عطارد، لكن الاقتران سيكون مرئيًا فقط من خطوط العرض الجنوبية، سيكون عمر القمر يومًا واحدًا فقط وبالكاد يكون مرئيًا على شكل هلال رقيق بعد غروب الشمس، إذا كنت تعيش في مدينة نيويورك، تغرب الشمس الساعة 7:15 مساءً، في ذلك اليوم، وفقًا للوقت والتاريخ. في ذلك الوقت، سيكون عطارد على ارتفاع 9 درجات فقط فوق الأفق، وفقًا لموقع مراقبة السماء Heavens Above.

ويحدث اقتران القمر وعطارد في الساعة 4:18 مساءً، بالتوقيت المحلي في مدينة نيويورك ، وفقًا لموقع In-The-Sky.org - مما يعني أنه غير مرئي بشكل أساسي بسبب وهج الشمس الساطع. ومع ذلك، إذا كان المرء يعيش على خط عرض مدينة مكسيكو أو سان خوان، بورتوريكو، فإن الوضع يتحسن من مكسيكو سيتي يحدث الاقتران في الساعة 3:18 مساءً، بالتوقيت المحلي، لذلك لا يزال الوقت نهارًا، ولكن مع غروب الشمس الساعة 7:44 مساءً، سيكون عطارد 17 درجة فوق الأفق الغربى، بحيث تصبح السماء أكثر قتامة، حوالي الساعة 8 مساءً، بتوقيت مكسيكو سيتي، سيصبح الزوج مرئيًا.

ومن نصف الكرة الجنوبي، يكون الوضع أفضل: من ملبورن، أستراليا يحدث الاقتران في الساعة 6:18 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 9 سبتمبر، أي قبل ارتفاع القمر أو عطارد، ولكن بحلول غروب الشمس (وهو الساعة 6:05) م) سيكون عطارد على ارتفاع حوالي 25 درجة شمال الغرب، لذلك بعد حوالي 15 دقيقة، ستكون السماء مظلمة بما يكفي لرؤيتهما معًا، في حوالي الساعة 8:15 مساءً. AEST.