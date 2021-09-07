شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين أجهزة كمبيوتر الألعاب وXbox Series X؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الإختلافات بين عشاق العاب الفيديو حول أيهما أفضل أجهزة كمبيوتر الألعاب أم جهاز Xbox Series X، حيث تظهر هذه المناقشات خاصة عند إطلاق نموذج جديد من منصة الألعاب التابعة لشركة مايكروسوفت.



الفارق بين كمبيوتر الألعاب وجهاز Xbox Series X الفارق بين كمبيوتر الألعاب وجهاز Xbox Series X نظام الألعاب

عند شراء جهاز للعب بألعاب الفيديو فإن الأمر لا يقتصر على الجهاز فحسب، بل يجب أيضًا مراعاة توفر الألعاب وأسعارها، حيث تقدم خدمة Xbox Game Pass قيمة كبيرة لكل من مستخدمي حواسيب الألعاب الشخصية ومنصة Xbox Series X، لكن الاشتراك الأساسي لحاسب الألعاب يوفر وصولًا إضافيًا إلى ألعاب EA Play.

تشغيل الألعاب يعد جهاز Xbox Series X ترقية هائلة في سلسلة Xbox حيث يعتبر أقوى بأربعة أضعاف من سابقه، ويعمل بمعالج من نوع Zen 2 الذي تطوره شركة AMD وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت ووحدة لمعالجة الرسومات مخصصة من الشركة نفسها بقوة 12 تيرافلوب.