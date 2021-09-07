شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أمازون تعمل على تلفزيونها الجديد منذ عامين وتطلقه في أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أمازون تستعد لإطلاق أجهزة التلفاز الخاصة بها التي تحمل علامة أمازون، ربما في وقت قريب من أكتوبر، ووفقًا لموقع Insider الأمريكى، ستحتوي أجهزة التلفزيون على Alexa، بأحجام شاشة "تتراوح من 55 إلى 75 بوصة"، وسيتم تصميمها وتصنيعها بواسطة أطراف ثالثة مثل TCL.

ويقال إن الشركة عملت على التلفزيون لمدة عامين وستنطلق مبدئيًا في الولايات المتحدة، ويقدم عملاق التجارة الإلكترونية أجهزة تلفزيون تحمل علامة AmazonBasics في الهند، كما دخلت في شراكة مع BestBuy لبيع أجهزة تلفزيون أخرى والتي يتم تشغيلها بواسطة برنامج Amazon Fire TV.

وفي الوقت نفسه، تقدم Amazon ميزة جديدة، Adaptive Volume، والتي ستجعل Alexa تستجيب بصوت أعلى إذا اكتشفت خلفية صاخبة، ووفقًا للشركة، فإن الوضع يهدف إلى التأكد من أنه لا يزال بإمكان المستخدمين سماع ردود أليكسا على أي ضوضاء في الخلفية، مثل صوت غسالة الصحون أو الأشخاص الذين يتحدثون أو تشغيل الموسيقى على جهاز آخر.

ولا تذكر أمازون الحجم التكيفي الذي يعمل في الاتجاه المعاكس، ويصبح أكثر هدوءًا إذا لم يكن هناك ضوضاء في الخلفية، ولكن هناك طرقًا أخرى لتقليل الحجم ديناميكيًا.