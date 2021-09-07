تكنولوجيا: سعر مجموعة iPhone 13 5G قد يتأثر بأسعار شرائح المعالجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد نكون على بعد أكثر من أسبوع من طرح مجموعة iPhone 13 من أبل، وفي حين أن العديد من التغييرات المتوقعة لمجموعة iPhone 13 موثقة جيدًا، إلا انه ربما يكون الشيء الوحيد الذي تمت مناقشته هو تسعير المجموعة.

وفقًا لـ Digitimes، سترفع شركة TSMC أسعارها بنسبة تصل إلى 20٪ على الشرائح المصنعة باستخدام تقنيات معالجة متقدمة ومتطورة بحلول يناير القادم. ونظرًا لأن ذلك يغطي شريحة A15 Bionic بتقنية تصنيع 5 نانومتر والتي ستُشغل مجموعة iPhone 13، فقد يتعين على أبل التفكير في رفع أسعار أجهزة آيفون القادمة.

ولكن بالنظر إلى أن مجموعة iPhone 12 تم بيعها بشكل جيد، فقد تقرر أبل الاحتفاظ بنفس الأسعار لمجموعة iPhone 13.

كما ان هناك شيء آخر يجب مراعاته، وهو أن شركة سامسونج خفضت أسعارها لمجموعة Galaxy S21 و Galaxy Z Fold 3 بمقدار 200 دولار، حيث انخفض سعر Galaxy Z Flip 3 بنحو 400 دولار في عام 2021.

لذا، هل من الممكن أن تضغط إجراءات سامسونج على شركة أبل لخفض أسعار طرازات iPhone 2021؟ هذا لا يبدو مرجحًا بالنظر إلى مدى جودة بيع أجهزة iPhone 2020 بالأسعار الحالية (ماعدا إصدار iPhone 12 mini).

بالنسبة للتغييرات القادمة على مجموعة iPhone 13، ربما يكون أكبر تغيير قادم في إصدارات آيفون الجديدة هو تضمين شاشة ProMotion والتي من المتوقع أن تجلب معدل تحديث 120 هرتز إلى iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max. وهذا سيسمح للمستخدمين بتجربة تمرير سلسة ورسوم متحركة محسّنة والمزيد.

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