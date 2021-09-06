شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد مجرة ​​Centaurus A الجميلة بكل مجدها الكونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم التقاط صورة مذهلة للمجرة البعيدة Centaurus A القنطورس، بواسطة كاميرا Dark Energy ، وهي أداة مثبتة على تلسكوب Víctor M. Blanco بطول 4 أمتار في مرصد Cerro Tololo Inter-American في تشيلي.

تقع مجرة Centaurus A على بعد أكثر من 12 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة Centaurus (القنطور) وهي مجرة ​​ضخمة ونشطة، واحدة من أغرب ميزاتها هي نفاثات المواد التي يقذفها الثقب الأسود الهائل في مركزها والتي تتدفق بقوة بحيث تصل النفاثات إلى ما وراء حدود المجرة نفسها، والتي ستكون هدفًا للبحث المستقبلي من قبل تلسكوب الفضاء جيمس ويب بحسب ما نقله موقع Digitartlends.

وقالت مؤسسة العلوم الوطنية في إصدارها للصورة: "تكشف التلسكوبات الراديوية عن تدفق هائل من المادة يتدفق إلى الخارج من قلب المجرة"، "يتم تسريع هذه الطائرة إلى ما يقرب من نصف سرعة الضوء بواسطة ثقب أسود هائل في مركز Centaurus A، وانبعاثاتها الساطعة بأطوال موجات الراديو تجعل هذه المجرة واحدة من أبرز مصادر الراديو في سماء الليل.

وفي يوليو 2021 أنتج Event Horizon Telescope صورة لطائرة نفاثة تنطلق من الثقب الأسود في Centaurus A ، والتي تزن 55 مليون ضعف كتلة الشمس ".

كانت كاميرا Dark Energy التي التقطت هذه الصورة واحدة من الأدوات الرئيسية المستخدمة في Dark Energy Survey ، وهو مسح فلكي واسع النطاق يقوم بمسح أجزاء ضخمة من السماء في محاولة لكشف أسرار الطاقة المظلمة.

كجزء من هذا المسح أصدر الباحثون في وقت سابق من هذا العام الخريطة الأكثر دقة حتى الآن للمادة المظلمة في الكون، والتي تم تحديدها من خلال تحليل تحركات الأجسام والمجرات البعيدة وتحديد تأثيرات الجاذبية للمادة المظلمة.